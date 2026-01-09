TENDANCES
KultureGeek Internet YouTube améliore ses filtres de recherche pour cacher les Shorts
Internet

YouTube améliore ses filtres de recherche pour cacher les Shorts

9 Jan. 2026 • 8:34
0

YouTube déploie actuellement une refonte de ses filtres de recherche pour simplifier la découverte de vidéos. Cette mise à jour propose de nouvelles options de tri et permet notamment de cacher les vidéos Shorts.

Icône de l'application YouTube

Distinguer enfin les Shorts des vidéos standards

La modification la plus attendue concerne la gestion des formats. YouTube ajoute une option dédiée aux Shorts dans la colonne « Type », qui devient d’ailleurs la première catégorie des filtres. Cela permet aux utilisateurs de choisir s’ils souhaitent voir apparaître des vidéos courtes verticales ou uniquement des vidéos classiques dans leurs résultats, répondant ainsi à une demande croissante de pouvoir masquer les Shorts.

Les critères de durée évoluent également avec un ajustement subtil : le filtre « Moins de 4 minutes » devient « Moins de 3 minutes », accompagné d’une nouvelle plage « De 3 à 20 minutes ».

YouTube Anciens Filtres Recherche

Anciens filtres

YouTube Nouveaux Filtres Recherche

Nouveaux filtres

YouTube fait par ailleurs le ménage dans les options peu utilisées ou dysfonctionnelles. Deux filtres disparaissent définitivement : « Dernière heure » dans la catégorie Date d’ajout (le premier choix est désormais « Aujourd’hui ») et « Trier par avis ». La plateforme de vidéos justifie ces retraits en expliquant que ces éléments ne fonctionnaient pas comme prévu et généraient des plaintes d’utilisateurs. Pour compenser, la plateforme invite à utiliser les filtres de date restants et la nouvelle option de popularité.

De même, la terminologie change pour refléter une approche plus algorithmique. Le menu « Trier par » est renommé « Priorité ». Dans cette logique, le filtre « Nombre de vues » devient « Popularité ».

Ce changement n’est pas que formel : au lieu de se baser uniquement sur le compteur de vues brut, YouTube évaluera désormais la pertinence globale d’une vidéo pour une requête donnée en incluant d’autres signaux comme la durée de visionnage. L’objectif affiché est de rendre le menu plus intuitif et d’améliorer la pertinence des résultats proposés.

