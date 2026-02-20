TENDANCES
KultureGeek Business Tech Microsoft supprime une centaine d’emplois en France
Business Tech

Microsoft supprime une centaine d’emplois en France

2 min.
20 Fév. 2026 • 20:15
0

Microsoft a informé les représentants du personnel de son intention de fermer le Microsoft Engineering Center sur le campus de Microsoft France à Issy-les-Moulineaux en région parisienne, mettant fin à une structure qui employait une centaine de personnes. Un projet de cessation d’activité sera engagé dans les semaines et mois à venir. Une précédente opération de licenciements a eu lieu en septembre.

Microsoft Logo

Un porte-parole de Microsoft a confirmé l’information auprès de L’Usine digitale :

Nous avons présenté aux représentants du personnel un projet visant à cesser les activités du Microsoft Engineering Center Paris. Les discussions sont en cours et aucune décision définitive n’a été prise. Nous nous engageons à mener cette consultation de manière responsable et à soutenir tous les collaborateurs tout au long du processus.

Une réaffectation de certains collaborateurs à des rôles équivalents chez Microsoft France sera explorée.

La raison avancée est organisationnelle : Microsoft regroupe ses équipes d’ingénierie dans un nombre restreint de grands hubs internationaux et la France n’en fait pas partie. En Europe, c’est Dublin en Irlande qui abrite le plus grand centre d’ingénierie du groupe. Le porte-parole de Microsoft fait savoir que « ces changements n’auront aucune incidence sur les autres activités de Microsoft en France. Nous restons pleinement engagés auprès de nos clients ainsi qu’à poursuivre nos investissements dans le pays ». Plus d’une trentaine de postes restent ouverts en France, y compris des profils d’ingénieurs.

Un centre créé en 2011, réorienté vers l’IA en 2019

Le Microsoft Engineering Center avait été fondé en 2011 et regroupait des ingénieurs issus de nombreux pays. En 2019, il avait opéré un virage stratégique en se reconvertissant en centre de développement dédié à l’intelligence artificielle, centré sur l’adoption de Dynamics 365 et de la Power Platform chez les clients de Microsoft. Une reconversion qui n’aura pas suffi : à l’ère de l’IA générative, c’est précisément la stratégie IA de Microsoft qui justifie aujourd’hui sa fermeture.

Signaler une erreur dans le texte

