Samsung Galaxy S26 : Perplexity rejoint Galaxy AI avec l’activation vocale “Hey Plex”

À l’approche de son prochain événement Galaxy Unpacked, Samsung officialise l’arrivée de Perplexity au sein de Galaxy AI pour sa future gamme Galaxy S26. Le constructeur sud-coréen poursuit ainsi sa stratégie d’ouverture à plusieurs agents d’intelligence artificielle, en complément de l’évolution attendue de Bixby.

L’agent conversationnel de Perplexity pourra interagir avec plusieurs applications natives, dont Samsung Notes, Horloge, Galerie, Rappels et Calendrier. Certaines applications tierces seront également compatibles, même si la liste précise n’a pas encore été détaillée.

“Hey Plex” : une nouvelle commande vocale

L’assistant pourra être activé via la commande vocale « Hey Plex » ou par des raccourcis physiques configurables sur l’appareil. L’objectif affiché est d’offrir une interaction plus fluide et contextuelle avec les fonctions du smartphone.

Won-Joon Choi, président et directeur des opérations de la division Mobile eXperience de Samsung, explique que « Galaxy AI agit comme un orchestrateur, réunissant différentes formes d’intelligence artificielle dans une expérience unique et cohérente ». Selon lui, cette évolution vise à donner davantage de choix et de flexibilité aux utilisateurs dans la gestion de leurs tâches quotidiennes.

Une collaboration stratégique malgré les controverses

Samsung et Perplexity avaient déjà noué un partenariat pour intégrer le moteur de recherche IA de la start-up dans certains téléviseurs connectés du groupe. Toutefois, Perplexity fait face à plusieurs contentieux liés à des accusations d’utilisation non autorisée de contenus protégés.

Avec l’intégration annoncée dans les Galaxy S26, Samsung confirme son ambition de faire de Galaxy AI une plateforme ouverte, capable de fédérer plusieurs technologies d’IA au sein d’un même écosystème mobile.