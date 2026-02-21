TENDANCES
Smartphones

Free Mobile obtient les autorisation pour la 5G 2100 MHz et de meilleurs débits

3 min.
21 Fév. 2026 • 8:00
1

L’Agence nationale des fréquences (ANFR) a accordé à Free Mobile ses toutes premières autorisations d’émission 5G sur la bande 2 100 MHz, avec 38 sites désormais validés. L’information est apparue dans la dernière mise à jour de l’OpenData Cartoradio de l’ANFR, où la mention « 5G NR 2100 » associée à Free Mobile était totalement absente de l’observatoire de janvier. Le déploiement vient donc tout juste de démarrer, après que Free avait discrètement mentionné cette fréquence comme « en cours de déploiement » dans sa brochure tarifaire.

Xavier Niel et Logo Free

C’est parti pour la 5G 2 100 MHz chez Free Mobile

Les 38 sites autorisés sont exclusivement implantés à Paris, avec une concentration dans les 7e, 15e et 16e arrondissements ainsi que dans les zones limitrophes d’Issy-les-Moulineaux. Ce périmètre n’est pas anodin : la capitale sert systématiquement de terrain d’expérimentation prioritaire pour les évolutions réseau, en raison de sa densité d’utilisateurs et du niveau d’avancement de ses infrastructures.

Free Mobile est le dernier des grands opérateurs à franchir ce pas. Bouygues Telecom et SFR exploitent la bande 2 100 MHz en 5G depuis le début de leur déploiement, Orange également dans une moindre mesure. Free s’appuyait jusqu’ici uniquement sur le 700 MHz et le 3,5 GHz pour sa 5G, utilisant le 2 100 MHz exclusivement en 4G.

L’ajout de cette bande intermédiaire comble un manque dans l’architecture de l’opérateur. Le 700 MHz offre une couverture large mais des capacités limitées en zones denses et le 3,5 GHz apporte un débit brut élevé mais une portée plus courte. Le 2 100 MHz s’insère entre les deux, avec un équilibre optimal entre la couverture et la capacité qui rend cette bande particulièrement efficace en milieu urbain. C’est précisément pour cette raison que Bouygues Telecom et SFR l’ont intégrée dès le départ dans leur réseau 5G.

Cet ajout ouvre également la voie à une agrégation triple bande combinant le 700 MHz, le 2 100 MHz et le 3,5 GHz. Cette configuration permettra à Free Mobile d’améliorer ses débits globaux en 5G dans les zones urbaines denses, en tirant simultanément parti des atouts complémentaires de chacune de ces trois bandes.

 

SOURCEUnivers Freebox

Un commentaire pour cet article :

  • Alexiel
    21 Fév. 2026 • 09:37
    Je suis revenu chez free mobile vu que l’option Apple Watch est gratos , mais il est vrai que niveau débit c’est très moyen surtout en upload

