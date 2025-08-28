TENDANCES
Free Mobile active la 5G+ (5G SA) par défaut pour ses abonnés
Actualité Mobiles et Tablettes

Free Mobile active la 5G+ (5G SA) par défaut pour ses abonnés

28 Août. 2025 • 16:10
3

Les abonnés Free Mobile ont désormais la 5G+ (5G SA) activée par défaut, comme l’a révélé aujourd’hui l’opérateur lors de la conférence qui a suivi la publication de ses résultats financiers.

Free Logo

La 5G+ activée par défaut

Pour rappel, Free Mobile avait été le premier opérateur français à activer la 5G+. Cela remonte à septembre 2024. Mais à cette période, les abonnés devaient se rendre sur leur espace client et activer eux-mêmes l’option. Ce n’est plus nécessaire désormais, l’opérateur dit avoir activé l’option par défaut pour ses clients.

La 5G SA (Standalone Access) est un réseau qui utilise des infrastructures entièrement dédiées et indépendantes, ne reposant sur aucune infrastructure 4G — tandis que la 5G NSA (Non-Standalone Access), celle qui a été utilisée jusqu’à présent par les opérateurs, exploite les infrastructures 4G existantes pour monter en puissance. L’idée avec cette « vraie » 5G est d’avoir de meilleurs débits, une latence réduite et une fiabilité renforcée.

Sur son site, Free Mobile fait savoir que 150 smartphones sont éligibles avec son réseau 5G+. Cela inclut les iPhone d’Apple, les Galaxy de Samsung et d’autres modèles.

Pour avoir la 5G+, il faut avoir le forfait Série Free à 9,99 €/mois pendant un an ou bien le forfait Free 5G à 19,99 €/mois. Tous les deux sont disponibles sur cette page. Sans surprise, le forfait à 2 €/mois n’est pas éligible pour une raison toute simple : il est uniquement 4G.

Numerama

Signaler une erreur dans le texte

