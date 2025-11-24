Ubisoft : des résultats semestriels meilleurs que prévu et un investissement de Tencent de plus d’un milliard d’euros

La suspension de la cotation avait suscité de nombreuses inquiétudes, mais finalement, il apparait que le retard dans la publication des résultats ne provenait pas d’un séisme interne ou d’une grosse annonce de rachat. Ubisoft a donc publié ses résultats financiers pour le premier semestre de l’exercice 2025-26, et ce n’est pas la catastrophe annoncée : les “net bookings” atteignent 772,4 millions d’euros, soit une progression de 20,3 % en un an, tirés par une forte dynamique digitale (+30,2 %) et un catalogue de titres anciens encore très solide (+50 %). Le chiffre d’affaires reculé légèrement, à 657,8 millions d’euros, et la société affiche une perte opérationnelle de 120,2 millions d’euros (en normes IFRS). En données non-IFRS, Ubisoft dégage néanmoins un résultat opérationnel positif de 27,1 millions d’euros, ce qui est clairement le signe d’une amélioration structurelle.

`

Réorganisation, dette et injection stratégique de Tencent

Dans ce climat de transformation, Ubisoft confirme un investissement massif d’1,16 milliard d’euros de la part de Tencent, ce qui devrait améliorer significativement la structure financière. Tencent détient désormais une participation de 26,32% dans Vantage Studios, (contrôlé par Ubisoft). L’impact de cette annonce sur le cours de l’action est l’autre bonne nouvelle du jour (+12%). Ubisoft s’engage en outre sur un programme de réduction des coûts visant au moins 100 millions d’euros d’économies fixes, tout en renforçant son modèle autour des “Creative Houses” – des unités dédiées à des franchises comme Assassin’s Creed, Far Cry ou Rainbow Six.

En parallèle, Ubisoft fait le ménage dans ses effectifs : fin septembre 2025, l’effectif global s’élève à 17 097 employés, soit une baisse de ~1 500 salariés en un an, ce qui est conforme au plan d’optimisation présenté antérieurement.

Des difficultés persistantes malgré ces signaux positifs

Malgré ces résultats meilleurs que prévu, Ubisoft reste sous pression : L’éditeur doit encore améliorer sa rentabilité et apurer sa dette, ce qui va évidemment de pair avec la publication de jeux à même de séduire des millions de joueurs. Le retournement opéré grâce à Tencent pourrait donner à Ubisoft les moyens financiers d’accélérer ses objectifs stratégiques… et de développer des AAA que l’on espère de qualité (les talents sont là : ne pas oublier qu’Expédition 33 a été développé par des anciens d’Ubisoft).