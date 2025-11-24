TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo Ubisoft : des résultats semestriels meilleurs que prévu et un investissement de Tencent de plus d’un milliard d’euros
Jeux vidéo

Ubisoft : des résultats semestriels meilleurs que prévu et un investissement de Tencent de plus d’un milliard d’euros

24 Nov. 2025 • 9:45
0

La suspension de la cotation avait suscité de nombreuses inquiétudes, mais finalement, il apparait que le retard dans la publication des résultats ne provenait pas d’un séisme interne ou d’une grosse annonce de rachat. Ubisoft a donc publié ses résultats financiers pour le premier semestre de l’exercice 2025-26, et ce n’est pas la catastrophe annoncée : les “net bookings” atteignent 772,4 millions d’euros, soit une progression de 20,3 % en un an, tirés par une forte dynamique digitale (+30,2 %) et un catalogue de titres anciens encore très solide (+50 %). Le chiffre d’affaires reculé légèrement, à 657,8 millions d’euros, et la société affiche une perte opérationnelle de 120,2 millions d’euros (en normes IFRS). En données non-IFRS, Ubisoft dégage néanmoins un résultat opérationnel positif de 27,1 millions d’euros, ce qui est clairement le signe d’une amélioration structurelle.

`Ubisoft Logo

Réorganisation, dette et injection stratégique de Tencent

Dans ce climat de transformation, Ubisoft confirme un investissement massif d’1,16 milliard d’euros de la part de Tencent, ce qui devrait améliorer significativement la structure financière. Tencent détient désormais une participation de 26,32% dans Vantage Studios, (contrôlé par Ubisoft). L’impact de cette annonce sur le cours de l’action est l’autre bonne nouvelle du jour (+12%). Ubisoft s’engage en outre sur un programme de réduction des coûts visant au moins 100 millions d’euros d’économies fixes, tout en renforçant son modèle autour des “Creative Houses” – des unités dédiées à des franchises comme Assassin’s Creed, Far Cry ou Rainbow Six.

En parallèle, Ubisoft fait le ménage dans ses effectifs : fin septembre 2025, l’effectif global s’élève à 17 097 employés, soit une baisse de ~1 500 salariés en un an, ce qui est conforme au plan d’optimisation présenté antérieurement.

Des difficultés persistantes malgré ces signaux positifs

Malgré ces résultats meilleurs que prévu, Ubisoft reste sous pression : L’éditeur doit encore améliorer sa rentabilité et apurer sa dette, ce qui va évidemment de pair avec la publication de jeux à même de séduire des millions de joueurs. Le retournement opéré grâce à Tencent pourrait donner à Ubisoft les moyens financiers d’accélérer ses objectifs stratégiques… et de développer des AAA que l’on espère de qualité (les talents sont là : ne pas oublier qu’Expédition 33 a été développé par des anciens d’Ubisoft).

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Tencent Ubisoft Jeux vidéo

Ubisoft crée une filiale avec Tencent pour Assassin’s Creed et d’autres franchises

Star Wars Outlaws Jeux vidéo

Ubisoft : le chiffre d’affaires s’effondre de près de 50%

Ubisoft Logo Jeux vidéo

Ubisoft ferme (encore) l’un de ses studios et licencie 185 employés

Red Storm Jeux vidéo

Ubisoft licencie chez Red Storm Entertainment (Rainbow Six, The Division)

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Call of Duty Black Ops 7

Call of Duty Black Ops 7 se vend nettement moins bien que Battlefield 6

24 Nov. 2025 • 14:10
0 Jeux vidéo

C’est un séisme commercial que certains n’avaient pas vu venir, avec Call of Duty: Black Ops 7, dernier-né de la franchise la...

Figure 03 robot

Figure AI dans la tourmente : un lanceur d’alerte accuse l’entreprise d’ignorer la sécurité de ses robots humanoïdes

24 Nov. 2025 • 12:45
0 Hors-Sujet

Les accusations visant Figure AI, jeune pépite de la robotique soutenue par Nvidia, Microsoft et Jeff Bezos, auraient pu sortir du scénario...

Steam Machine

Steam Machine : Valve avoue préparer une console au prix du marché PC

24 Nov. 2025 • 11:15
0 Matériel

L’annonce de la future Steam Machine par Valve a immédiatement agité l’industrie du jeu vidéo, mais une question restait...

Gmail Logo

Google dément utiliser vos e-mails sur Gmail pour entraîner son IA

24 Nov. 2025 • 8:38
4 Internet

Une rumeur tenace enflamme les réseaux sociaux et sites depuis quelques jours : Google aurait discrètement modifié ses conditions...

black friday week

🔥 [#BlackFridayWeek] 4ème jour d’une grosse semaine de promos High-tech

23 Nov. 2025 • 20:22
0 Promos

Le Black Friday Week est officiellement lancée ! Comme chaque année à l’approche de Noël, les marchands en ligne et...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Publicité : Apple vante la chambre à vapeur de ses nouveaux iPhone 17 Pro… d’une façon très originale

Publicité : Apple vante la chambre à vapeur de ses nouveaux iPhone 17 Pro… d’une façon très originale

24 Nov. 2025 • 14:08

image de l'article Brevet : Apple planche sur des gestes contextuels pour ses futures lunettes AR et casques Vision Pro

Brevet : Apple planche sur des gestes contextuels pour ses futures lunettes AR et casques Vision Pro

24 Nov. 2025 • 12:55

image de l'article Apple TV illumine la Sphere de Las Vegas pour « F1 le film» et une promo Black Friday

Apple TV illumine la Sphere de Las Vegas pour « F1 le film» et une promo Black Friday

24 Nov. 2025 • 11:15

image de l'article CNN, important média sur Apple News, décide de quitter le service

CNN, important média sur Apple News, décide de quitter le service

24 Nov. 2025 • 10:00

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site