TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo Ubisoft rachète le MOBA March of Giants à Amazon
Jeux vidéo

Ubisoft rachète le MOBA March of Giants à Amazon

17 Déc. 2025 • 12:10
0

Ubisoft poursuit son offensive dans le segment des MOBA en annonçant l’acquisition de March of Giants, un jeu multijoueurs jusqu’ici en développement chez Amazon Games. L’accord inclut également le transfert de l’équipe créative basée à Montréal et à l’origine du projet. Amazon, de son côté, conservera un rôle de soutien en assurant la promotion du titre sur Twitch, une vitrine clé pour les jeux compétitifs.

Un MOBA 4v4 à grande échelle encore en gestation

Dévoilé à l’été 2025, March of Giants est un jeu free-to-play opposant deux équipes de quatre joueurs, chacune incarnant des commandants géants capables de diriger des armées comptant des milliers d’unités. Les affrontements reposent autant sur la gestion des troupes que sur le déploiement d’infrastructures tactiques, comme des bunkers, des tranchées ou des blindés appelés « Battleworks ».

Une feuille de route ambitieuse pour 2026

Aucune date de sortie n’a encore été communiquée, mais un nouveau beta-test est prévu courant 2026. La prochaine mise à jour majeure promet l’arrivée de nouveaux géants, des modes compétitifs enrichis et de systèmes pensés pour soutenir le jeu sur le long terme.

Un pari audacieux dans un marché ultra-concurrentiel

Avec ce rachat, Ubisoft mise sur l’expertise d’anciens cadres maison, dont Xavier Marquis, figure clé de Rainbow Six Siege. Reste à savoir si March of Giants parviendra à se faire une place face aux mastodontes du genre comme League of Legends et Dota 2, dans un marché aussi compétitif qu’exigeant.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Ubisoft Logo Jeux vidéo

Ubisoft plancherait sur un nouveau FPS compétitif de type Battle Royale

Red Storm Jeux vidéo

Ubisoft licencie chez Red Storm Entertainment (Rainbow Six, The Division)

Ubisoft Logo Jeux vidéo

Ubisoft : des résultats semestriels meilleurs que prévu et un investissement de Tencent de plus d’un milliard d’euros

Ubisoft Logo Hors-Sujet

Ubisoft suspend brutalement la cotation de son action : vers une nouvelle crise ?

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Gravity

Une nouvelle étude alerte sur un risque imminent de collision spatiale en orbite basse

17 Déc. 2025 • 13:15
0 Science

L’encombrement en orbite basse vient de franchir un seuil critique. Une nouvelle étude – qui introduit un indicateur inédit...

Robotaxi Tesla

Tesla sanctionné en Justice pour marketing trompeur autour de l’Autopilot et du Full Self-Driving

17 Déc. 2025 • 10:45
0 Hors-Sujet

C’est bientôt Noël et les marrons sont distribués un peu avant l’heure : un juge administratif californien a en effet...

Firefox Logo

Firefox mise à fond sur l’IA : le nouveau PDG de Mozilla dévoile sa stratégie

17 Déc. 2025 • 9:25
0 Logiciels

Mozilla ouvre un nouveau chapitre de son histoire avec la nomination d’Anthony Enzor-DeMeo au poste de dirigeant. Le nouveau patron affiche une...

GAFAM

Les États-Unis menacent l’Europe de sanctions à cause de sa régulation des sociétés tech

17 Déc. 2025 • 9:03
6 Hors-Sujet

Les États-Unis ont lancé un avertissement formel à l’Union européenne, exigeant un assouplissement des...

bons plans de Noel

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 16 décembre (livraison avant Noël)

16 Déc. 2025 • 21:53
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article En 2025, Apple a investi plus d’un milliard de dollars pour ses bureaux en Californie

En 2025, Apple a investi plus d’un milliard de dollars pour ses bureaux en Californie

17 Dec. 2025 • 13:20

image de l'article Apple a vraiment simplifié le remplacement de la batterie sur le MacBook Pro M5 14 pouces

Apple a vraiment simplifié le remplacement de la batterie sur le MacBook Pro M5 14 pouces

17 Dec. 2025 • 11:45

image de l'article Margo a des problèmes d’argent : la série avec Elle Fanning en vedette prend date sur Apple TV

Margo a des problèmes d’argent : la série avec Elle Fanning en vedette prend date sur Apple TV

17 Dec. 2025 • 10:45

image de l'article Offres de Noël sur Godeal24 : Office pour Mac à vie dès 39,29 € et Windows 11 Pro à 12,25€

Offres de Noël sur Godeal24 : Office pour Mac à vie dès 39,29 € et Windows 11 Pro à 12,25€

17 Dec. 2025 • 10:05

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site