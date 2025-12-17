Ubisoft rachète le MOBA March of Giants à Amazon

Ubisoft poursuit son offensive dans le segment des MOBA en annonçant l’acquisition de March of Giants, un jeu multijoueurs jusqu’ici en développement chez Amazon Games. L’accord inclut également le transfert de l’équipe créative basée à Montréal et à l’origine du projet. Amazon, de son côté, conservera un rôle de soutien en assurant la promotion du titre sur Twitch, une vitrine clé pour les jeux compétitifs.
Dévoilé à l’été 2025, March of Giants est un jeu free-to-play opposant deux équipes de quatre joueurs, chacune incarnant des commandants géants capables de diriger des armées comptant des milliers d’unités. Les affrontements reposent autant sur la gestion des troupes que sur le déploiement d’infrastructures tactiques, comme des bunkers, des tranchées ou des blindés appelés « Battleworks ».
Aucune date de sortie n’a encore été communiquée, mais un nouveau beta-test est prévu courant 2026. La prochaine mise à jour majeure promet l’arrivée de nouveaux géants, des modes compétitifs enrichis et de systèmes pensés pour soutenir le jeu sur le long terme.
Avec ce rachat, Ubisoft mise sur l’expertise d’anciens cadres maison, dont Xavier Marquis, figure clé de Rainbow Six Siege. Reste à savoir si March of Giants parviendra à se faire une place face aux mastodontes du genre comme League of Legends et Dota 2, dans un marché aussi compétitif qu’exigeant.
