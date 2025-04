Le leaker/journaliste Tom Henderson a lâché il y a quelques heures une petite bombe : Ubisoft plancherait sur un nouveau FPS compétitif de type Battle Royale, et dont les mécaniques de gameplay se rapprocheraient beaucoup de celles d’un Apex Legends. L’info peut être prise avec sérieux, sachant que Henderson a vu dans le mille plus d’une fois (le journaliste a par exemple prédit l’arrêt de XDefiant, une information qui s’est avérée juste par la suite). Le nouveau jeu d’Ubisoft porterait pour l’instant le nom de code « Scout » en interne, et l’éditeur français aurait largement pris pour modèle Apex Legends, au point de reprendre certaines caractéristiques et spécialisations des différents combattants du jeu de Respawn.

Le ratage cuisant de XDefiant n’aurait donc éteint les velléités d’Ubisoft dans le domaine du Balle Royale, et ce alors même que l’éditeur a produit une étude interne montrant que ce type de jeu a nettement moins la côté auprès des joueurs. Il faut croire que les perspectives financières d’un free-to-play blindé d’achats in-apps ont convaincu l’éditeur à creuser de nouveau ce sillon… au risque d’un nouvel échec ?