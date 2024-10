Ubisoft réagit aux rumeurs de rachat par Tencent

Ubisoft a enfin réagi aux rumeurs concernant un éventuel rachat par Tencent. L’éditeur français précisa ainsi dans un communiqué qu’il « révise régulièrement toutes ses options stratégiques dans l’intérêt de ses parties prenantes et informera le marché si et quand cela sera approprié ». En d’autres termes, et malgré la formulation prudente, Ubisoft ne dément pas le rapprochement avec Tencent (qui est déjà un gros actionnaire du groupe), ce qui est une façon élégante de confirmer qu’il se passe bien quelque chose.

Cette brève déclaration fait suite à un article de Bloomberg qui suggérait que Tencent et la famille Guillemot, fondatrice d’Ubisoft, cherchaient des moyens de stabiliser l’éditeur et d’accroître sa valeur. L’action d’Ubisoft a récemment chuté de 19 % après l’annonce de retards dans la sortie d’Assassin’s Creed Shadows, sans même parler des ventes décevantes de Star Wars Outlaws.

Une des options envisagées serait de retirer Ubisoft de la cotation, Tencent détenant actuellement 10 % de la société et 49,9 % de Guillemot Brothers Ltd. Dans la tourmente, Ubisoft, qui a connu d’importants changements de stratégie et d’organisation ces dernières années (dernièrement des licenciements massifs et une refonte de son service d’abonnement) affirme rester concentrée sur le développement de jeux en monde ouvert et de services en direct.