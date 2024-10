Star Wars: Outlaws : le chiffre des ventes confirme l’échec du jeu d’Ubisoft

Face à l’avalanche de mauvaises nouvelles, Ubisoft avait préféré jouer la franchise en avouant des ventes « plus faibles que prévues » pour Star Wars: Outlaws. Blindé de bugs et largement perfectible dans son gameplay, Outlaws a largement failli à sa promesse d’être le nouveau banger de la franchise Star Wars, et l’on ne peut même pas incriminer ici un « bashing » gratuit d’Ubisoft étant donné que les premiers trailers du jeu avaient suscité l’enthousiasme.

Après l’aveu de l’échec, une fuite sur le chiffre des ventes vient confirmer le ratage. Le site Insider Gaming affirme en effet que des sources lui ont confirmé un chiffre de ventes d’à peine 1 million de copies sur le premier mois de disponibilité ! Ce score est évidemment très faible pour une franchise de ce niveau de popularité, et même si l’on ne connait pas les objectifs réels d’Ubisoft, il ne fait aucun doute que le score attendu « post-lancement » devait se compter en plusieurs millions d’exemplaires … à minima. On rappellera ici que Star Wars Jedi : Fallen Order s’était écoulé à 8 millions de copies en 2 mois. La période des fêtes de fin d’année suffira t-elle à redorer le blason d’un titre sans doute lancé trop vite sur le marché ? Pour Ubisoft, et sachant les grandes difficultés que traverse actuellement l’éditeur, on ne peut que le souhaiter.