Star Wars Outlaws s’est moins bien vendu que prévu, admet Ubisoft

En plus d’annoncer le report d’Assassin’s Creed Shadows au 14 février 2025, Ubisoft admet que les ventes pour Star Wars Outlaws ont été inférieures aux attentes.

Dans un communiqué aux investisseurs, Ubisoft indique :

Malgré des notes solides (76 sur Metacritic) et des notes d’utilisateurs sur les boutiques first-party et Epic (3,9/5) qui reflètent un univers Star Wars immersif et authentique, les ventes initiales de Star Wars Outlaws se sont avérées plus faibles que prévu. En réponse aux retours des joueurs, les équipes de développement d’Ubisoft sont actuellement pleinement mobilisées pour mettre en place rapidement une série de mises à jour afin de peaufiner et d’améliorer l’expérience des joueurs, d’attirer un large public pendant les fêtes de fin d’année et de positionner Star Wars Outlaws comme un jeu performant sur le long terme. Le jeu sera disponible sur Steam le 21 novembre.