Assassin’s Creed Shadows est reporté à 2025 : Ubisoft se justifie

Ubisoft annonce reporter Assassin’s Creed Shadows, la nouvelle date de sortie du jeu étant le 14 février 2025. Le titre devait initialement voir le jour le 12 novembre 2024.

Assassin’s Creed Shadows sortira le 14 février 2025

Ubisoft a publié un communiqué sur les réseaux sociaux et un autre pour les investisseurs. Celui-ci est un peu plus intéressant parce qu’il comprend une justification sur le report d’Assassin’s Creed Shadows. Le studio fait un lien avec Star Wars Outlaws, son dernier jeu en date. On peut lire :

Assassin’s Creed Shadows sortira désormais le 14 février 2025. Bien que le jeu soit complet, les enseignements tirés de la sortie de Star Wars Outlaws nous ont amenés à accorder plus de temps pour peaufiner le titre. Cela permettra au plus grand opus de la franchise d’être à la hauteur de ses ambitions, notamment en tenant la promesse d’une aventure à deux protagonistes, Naoe et Yasuke apportant deux styles de jeu très différents.

C’est aussi l’occasion d’apprendre qu’Assassin’s Creed Shadows sortira sur PC le 14 février 2025, en plus des consoles PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Ce sera accessible depuis Steam. « Le jeu marquera le retour de nos nouveautés sur Steam dès le premier jour », indique Ubisoft.

De plus, tous les joueurs auront accès au jeu le 14 février (le modèle du Season Pass pour donner la priorité est abandonné) et tous ceux qui précommandent le titre auront le droit gratuitement au premier DLC.

Ubisoft zappe le Tokyo Game Show

Ubisoft ne vit pas actuellement une bonne période. En effet, le studio a décidé d’annuler complètement sa présence au Tokyo Game Show. Les essais des jeux avec la presse ont également été annulés. De plus, Sony a annoncé aujourd’hui Ghost of Yotei, la suite de Ghost of Tsushima, sur PlayStation 5 et PC. Ce jeu et Assassin’s Creed Shadows se déroulent au Japon, et le premier a nettement plus d’avis positifs que le second. En effet, Assassin’s Creed Shadows a créé une polémique avec son samouraï noir, à tel point qu’Ubisoft a présenté ses excuses et a reconnu des erreurs.