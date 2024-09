Ghost of Yôtei, soit « Ghost of Tsushima 2 », se dévoile lors du State of Play (trailer)

C’était incontestablement la grande annonce du State of Play (un peu chiche d’ailleurs en poids lourds) : comme le prédisaient certaines rumeurs (qui se sont bien plantées par ailleurs) Ghost of Tsushima a donc un second volet baptisé Ghost of Yôtei. Ce n’est pas une suite directe étant donné que les évènements du jeu se déroulent en 1603, soit plus de 300 ans après la chronologie de Ghost of Tsushima. Et c’est une femme qui est cette fois le personnage principal, une certaine Atsu, dont le doublage sera assuré par Erika Ishii dans la version anglaise du titre (elle fait la voix de Sektor dans Mortal Kombat 1).



Le studio Sucker Punch a une nouvelle fois fait des merveilles sur le plan technique : les images sont de toute beauté, et même si l’on reste un petit cran en dessous d’un Hellblade 2, il s’agit incontestablement d’un jeu « next gen », qui plus est ici avec une direction artistique somptueuse. L’action se déroule près du volcan de Hokkaido, ce qui est le prétexte à nous en mettre plein la vue avec des panoramiques superbes. Voilà qui met un méchant coup de grisou au prochain Assassin’s Creed d’Ubisoft qui se déroule lui aussi dans le Japon médiéval. Ghost of Yôtei sera disponible en 2025 sur PS5 et PS5 Pro.