Ubisoft annonce qu’il ne sera pas présent au TGS

Assassin’s Creed Shadows doit sortir le 15 novembre prochain sur PS5, Xbox Series et PC, et pourtant l’ambiance n’est vraiment pas au beau fixe chez Ubisoft : Star Wars Outlaws est loin d’être le succès annoncé, le cours de bourse s’effondre, et des polémiques assez stérile ont entaché la présentation d’AC Shadows. Dans cette situation objectivement morose, l’heure n’est donc pas à la démonstration de force… au point qu’Ubisoft vient d’annuler l’un de ses grands rendez vous de l’année. L’éditeur annonce en effet à la dernière minute qu’il fera l’impasse sur le Tokyo Game Show 2024 : « Nous avons le regret de vous informer qu’en raison de diverses circonstances, nous avons décidé d’annuler notre participation en ligne au Tokyo Game Show 2024, qui devait avoir lieu à 15h00 le 26 septembre 2024. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée ainsi qu’auprès de toutes celles et ceux qui attendaient avec impatience la diffusion ».

A quelques semaines à peine de la sortie d’AC Shadows, ce désistement interroge, surtout que le journaliste Tom Henderson affirme que l’éditeur a aussi décidé d’annuler toutes les previews de ces prochains titres, previews qui devaient justement être présentées sur le salon du TGS. Ubisoft aurait-il décidé de reporter le lancement d’AC Shadows ?