Tencent pourrait racheter Ubisoft ; le cours de l’action s’envole

Après l’avalanche de mauvais résultats et de polémiques – ventes faiblardes de Star Wars Outlaws, AC Shadows reporté, projets annulés, licenciements massifs -, Ubisoft serait passé à l’étape malheureusement la plus logique dans le contexte : le rachat. Bloomberg annonce en effet de sources sûres que l’éditeur français serait en négociation avec Tencent pour un rachat, sachant que le géant asiatique dispose déjà de 10% des parts d’Ubisoft et de 49,9% des parts de Guillemot Brothers, la holding familiale qui contrôle Ubisoft.

Les discussions seraient à un stade encore peu avancées selon Bloomberg, mais l’information a été prise au sérieux par les investisseurs qui n’ont pas hésité à saluer cette hypothèse (assez crédible) en faisant bondir le cours de l’action Ubisoft de 30% sur les dernières heures ! Même dans la perspective où ce rachat ne se ferait pas, il ne fait désormais guère de doutes que la situation de fragilité d’Ubisoft attirera les convoitises d’autres acteurs du Jeu vidéo. Le catalogue de franchises de la firme de Guillemot a de quoi faire tourner bien des têtes, si l’on met bien sûr de côté les soucis de gestion actuels.