GTA 6 : Take-Two, maison-mère de Rockstar, parle du prix et de plusieurs éditions

Grand Thef Auto VI (GTA 6) sortira bel et bien le 26 mai 2026, mais quel sera le prix ? Strauss Zelnick, le PDG de Take-Two Interactive, la maison-mère de Rockstar Games, a été interrogé à ce sujet par Variety. Il assure que le studio proposera davantage de valeur que le coût réel.

Une interrogation sur le prix de GTA 6

Voici ce que déclare le PDG de Take-Two concernant le prix de Grand Thef Auto VI :

Cette annonce [du prix] sera donc faite par Rockstar en temps voulu. Notre objectif est toujours d’offrir plus de valeur que ce que nous facturons, c’est pourquoi nous avons toujours pratiqué une tarification variable au sein de l’entreprise. Comme vous le savez, l’approche de l’industrie consiste à lancer les produits à un prix élevé, parfois avec des éditions spéciales, puis, au fil du temps, à réduire le prix afin d’élargir le marché global. Nous faisons exactement la même chose. Je pense que, probablement plus que la plupart des autres, nous nous efforçons avant tout de garantir une expérience exceptionnelle, non seulement parce que le jeu en lui-même est excellent, mais aussi parce que les consommateurs ont payé un prix raisonnable pour l’acquérir.

Les jeux AAA sur PlayStation, Xbox Series et PC ont parfois des prix de 80 euros de nos jours. Il y a même Mario Kart World qui coûte 90 euros sur Nintendo Switch 2 (bien qu’on puisse le trouver moins cher les revendeurs). Peut-être que GTA 6 sera donc à 80 ou 90 euros.

De l’argent supplémentaire avec le mode Online

Pour autant, il se pourrait bien que Grand Thef Auto VI ne coûtera pas 100 euros ou plus comme certains l’imaginent. L’idée pour Rockstar Games et Take-Two est de vendre un maximum d’exemplaires du jeu pour ensuite se faire davantage d’argent avec le mode Online.

En effet, GTA Online rapporte beaucoup. Take-Two a publié ses résultats financiers pour le trimestre qui vient de s’achever et révèle que GTA 5 et GTA Online font partie des jeux qui lui rapportent le plus aux côtés de NBA 2K25, Red Dead Redemption 2 et Red Dead Online.