TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo GTA 6 : Take-Two, maison-mère de Rockstar, parle du prix et de plusieurs éditions
Jeux vidéo

GTA 6 : Take-Two, maison-mère de Rockstar, parle du prix et de plusieurs éditions

8 Août. 2025 • 8:28
0

Grand Thef Auto VI (GTA 6) sortira bel et bien le 26 mai 2026, mais quel sera le prix ? Strauss Zelnick, le PDG de Take-Two Interactive, la maison-mère de Rockstar Games, a été interrogé à ce sujet par Variety. Il assure que le studio proposera davantage de valeur que le coût réel.

GTA 6 Jason Duval et Lucia Caminos

Une interrogation sur le prix de GTA 6

Voici ce que déclare le PDG de Take-Two concernant le prix de Grand Thef Auto VI :

Cette annonce [du prix] sera donc faite par Rockstar en temps voulu. Notre objectif est toujours d’offrir plus de valeur que ce que nous facturons, c’est pourquoi nous avons toujours pratiqué une tarification variable au sein de l’entreprise. Comme vous le savez, l’approche de l’industrie consiste à lancer les produits à un prix élevé, parfois avec des éditions spéciales, puis, au fil du temps, à réduire le prix afin d’élargir le marché global. Nous faisons exactement la même chose. Je pense que, probablement plus que la plupart des autres, nous nous efforçons avant tout de garantir une expérience exceptionnelle, non seulement parce que le jeu en lui-même est excellent, mais aussi parce que les consommateurs ont payé un prix raisonnable pour l’acquérir.

Les jeux AAA sur PlayStation, Xbox Series et PC ont parfois des prix de 80 euros de nos jours. Il y a même Mario Kart World qui coûte 90 euros sur Nintendo Switch 2 (bien qu’on puisse le trouver moins cher les revendeurs). Peut-être que GTA 6 sera donc à 80 ou 90 euros.

De l’argent supplémentaire avec le mode Online

Pour autant, il se pourrait bien que Grand Thef Auto VI ne coûtera pas 100 euros ou plus comme certains l’imaginent. L’idée pour Rockstar Games et Take-Two est de vendre un maximum d’exemplaires du jeu pour ensuite se faire davantage d’argent avec le mode Online.

En effet, GTA Online rapporte beaucoup. Take-Two a publié ses résultats financiers pour le trimestre qui vient de s’achever et révèle que GTA 5 et GTA Online font partie des jeux qui lui rapportent le plus aux côtés de NBA 2K25, Red Dead Redemption 2 et Red Dead Online.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

GTA 6 Lucia Caminos et Jason Duval Jeux vidéo

GTA 6 : la maison-mère de Rockstar assure que le report en 2026 en vaut la peine

Logo GTA 6 Grand Theft Auto VI Jeux vidéo

GTA 6 reporté à 2026 : le PDG de Take-Two (Rockstar) dit soutenir la décision

GTA 6 Grand Theft Auto VI Date Jeux vidéo

GTA 6 est reporté à 2026, Rockstar dévoile sa date de sortie

GTA 6 Lucia Caminos et Jason Duval Jeux vidéo

GTA 6 : le trailer 2 pulvérise le record de vues, annonce Rockstar

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Robotaxi

Dojo : Tesla met un terme à son projet de super-ordinateur pour la voiture autonome

8 Août. 2025 • 11:15
0 Internet

Tesla met fin à son projet Dojo, son ambitieux superordinateur destiné à développer des puces maison pour la conduite...

xAI

Le directeur juridique de xAI quitte son poste (et on n’est pas étonné)

8 Août. 2025 • 9:45
0 Hors-Sujet

On n’a pas de peine à imaginer que le poste a été éreintant : Robert Keele a annoncé cette semaine qu’il...

GTA 6 Jason Duval et Lucia Caminos

GTA 6 : Take-Two, maison-mère de Rockstar, parle du prix et de plusieurs éditions

8 Août. 2025 • 8:28
0 Jeux vidéo

Grand Thef Auto VI (GTA 6) sortira bel et bien le 26 mai 2026, mais quel sera le prix ? Strauss Zelnick, le PDG de Take-Two Interactive, la...

The Batman

The Batman 2 a enfin une date de tournage, la production s’accélère

7 Août. 2025 • 20:43
0 Geekeries

Warner Bros annonce que The Batman Part II, tant attendu avec Matt Reeves à la réalisation, débutera son tournage au printemps 2026...

GPT-5 OpenAI ChatGPT

GPT-5 est disponible sur ChatGPT avec beaucoup d’améliorations

7 Août. 2025 • 19:50
0 Internet

OpenAI annonce aujourd’hui GPT-5, son nouveau modèle de langage (LLM) pour l’intelligence artificielle qui alimente ChatGPT. Cette...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Une cargaison de produits Apple et AMD d’une valeur de 15 millions de dollars disparait dans la nature

Une cargaison de produits Apple et AMD d’une valeur de 15 millions de dollars disparait dans la nature

8 Aug. 2025 • 9:45

image de l'article ChatGPT GPT-5 arrivera avec iOS 26 dans Siri et Apple Intelligence

ChatGPT GPT-5 arrivera avec iOS 26 dans Siri et Apple Intelligence

8 Aug. 2025 • 8:48

image de l'article Apple est poursuivi pour le vol présumé de technologie liée à Apple Pay

Apple est poursuivi pour le vol présumé de technologie liée à Apple Pay

7 Aug. 2025 • 21:46

image de l'article iOS 26 et macOS Tahoe : la 2e bêta publique est disponible

iOS 26 et macOS Tahoe : la 2e bêta publique est disponible

7 Aug. 2025 • 19:28

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site