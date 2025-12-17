YouTube sera le nouveau diffuseur des Oscars dès 2029

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences a signé un accord pluriannuel historique accordant à YouTube l’exclusivité mondiale des droits de diffusion des Oscars. Ce partenariat débutera en 2029 avec la 101e cérémonie et s’étendra jusqu’en 2033, mettant fin à des décennies de règne télévisuel sur la chaîne américaine ABC, qui conserve les droits jusqu’en 2028.

YouTube devient le nouveau diffuseur des Oscars

L’objectif affiché par les architectes de cet accord est clair : rendre la cérémonie des Oscars accessible au plus grand nombre. L’intégralité de l’événement, incluant le tapis rouge, les coulisses et le bal des gouverneurs, sera diffusée en direct et gratuitement à l’échelle planétaire. YouTube promet d’élargir l’audience grâce à des fonctionnalités comme le sous-titrage codé et des pistes audio disponibles en plusieurs langues.

Bill Kramer, le directeur général de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, et Lynette Howell Taylor, sa présidente, se félicitent de cette transition vers le numérique. « L’Académie est une organisation internationale et ce partenariat nous permettra d’élargir l’accès au travail de l’Académie au plus grand public mondial possible », ont-ils déclaré, soulignant la volonté d’exploiter la portée massive de la plateforme pour inspirer de nouvelles générations de cinéastes.

Les négociations ont vu s’affronter plusieurs prétendants, dont NBCUniversal et Netflix. Mais c’est YouTube qui a raflé la mise avec une offre estimée à neuf chiffres, surpassant les propositions de Disney (propriétaire d’ABC) et NBCUniversal qui plafonnaient dans la fourchette haute des huit chiffres.

Film’s biggest night is headed to @YouTube, starting 2029. pic.twitter.com/5ckm1JyBC7 — The Academy (@TheAcademy) December 17, 2025

La nouvelle a pris de court les dirigeants de Disney qui n’auraient appris la perte des droits que quelques instants avant le communiqué annonçant la transition de la cérémonie des Oscars vers YouTube. Alors que Disney payait environ 100 millions de dollars par an sous le contrat actuel pour la diffusion sur sa chaîne ABC, le groupe cherchait à réduire la facture face à la baisse des audiences.

Il va falloir monter une équipe de production

Ce changement de diffuseur soulève toutefois des interrogations logistiques. Contrairement à ses concurrents ou même à Netflix, YouTube ne dispose pas d’une infrastructure de production interne pour des événements en direct de cette ampleur. L’Académie pourrait avoir choisi ce partenaire précisément pour reprendre le contrôle total de la production de la cérémonie des Oscars, disposant de trois ans pour monter une équipe dédiée.

D’autres questions subsistent, notamment sur l’avenir des accords de distribution internationaux qui généraient des revenus supplémentaires. En France par exemple, Canal+ a été le diffuseur depuis des années, avant que cela ne bascule sur Disney+.

D’autre part, il y a le cas de la mesure de l’audience qui se veut différente de la télévision. Sur une plateforme comme YouTube, capter l’attention des spectateurs sur la durée d’une telle cérémonie représentera un défi inédit par rapport à la télévision linéaire traditionnelle.