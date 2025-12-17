TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet YouTube sera le nouveau diffuseur des Oscars dès 2029
Internet

YouTube sera le nouveau diffuseur des Oscars dès 2029

17 Déc. 2025 • 19:39
0

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences a signé un accord pluriannuel historique accordant à YouTube l’exclusivité mondiale des droits de diffusion des Oscars. Ce partenariat débutera en 2029 avec la 101e cérémonie et s’étendra jusqu’en 2033, mettant fin à des décennies de règne télévisuel sur la chaîne américaine ABC, qui conserve les droits jusqu’en 2028.

Oscar Statuette

YouTube devient le nouveau diffuseur des Oscars

L’objectif affiché par les architectes de cet accord est clair : rendre la cérémonie des Oscars accessible au plus grand nombre. L’intégralité de l’événement, incluant le tapis rouge, les coulisses et le bal des gouverneurs, sera diffusée en direct et gratuitement à l’échelle planétaire. YouTube promet d’élargir l’audience grâce à des fonctionnalités comme le sous-titrage codé et des pistes audio disponibles en plusieurs langues.

Bill Kramer, le directeur général de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, et Lynette Howell Taylor, sa présidente, se félicitent de cette transition vers le numérique. « L’Académie est une organisation internationale et ce partenariat nous permettra d’élargir l’accès au travail de l’Académie au plus grand public mondial possible », ont-ils déclaré, soulignant la volonté d’exploiter la portée massive de la plateforme pour inspirer de nouvelles générations de cinéastes.

Les négociations ont vu s’affronter plusieurs prétendants, dont NBCUniversal et Netflix. Mais c’est YouTube qui a raflé la mise avec une offre estimée à neuf chiffres, surpassant les propositions de Disney (propriétaire d’ABC) et NBCUniversal qui plafonnaient dans la fourchette haute des huit chiffres.

La nouvelle a pris de court les dirigeants de Disney qui n’auraient appris la perte des droits que quelques instants avant le communiqué annonçant la transition de la cérémonie des Oscars vers YouTube. Alors que Disney payait environ 100 millions de dollars par an sous le contrat actuel pour la diffusion sur sa chaîne ABC, le groupe cherchait à réduire la facture face à la baisse des audiences.

Il va falloir monter une équipe de production

Ce changement de diffuseur soulève toutefois des interrogations logistiques. Contrairement à ses concurrents ou même à Netflix, YouTube ne dispose pas d’une infrastructure de production interne pour des événements en direct de cette ampleur. L’Académie pourrait avoir choisi ce partenaire précisément pour reprendre le contrôle total de la production de la cérémonie des Oscars, disposant de trois ans pour monter une équipe dédiée.

D’autres questions subsistent, notamment sur l’avenir des accords de distribution internationaux qui généraient des revenus supplémentaires. En France par exemple, Canal+ a été le diffuseur depuis des années, avant que cela ne bascule sur Disney+.

D’autre part, il y a le cas de la mesure de l’audience qui se veut différente de la télévision. Sur une plateforme comme YouTube, capter l’attention des spectateurs sur la durée d’une telle cérémonie représentera un défi inédit par rapport à la télévision linéaire traditionnelle.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Oscar Statuette Geekeries

Les Oscars autorisent l’usage de l’intelligence artificielle pour les films

Screen Culture Internet

YouTube démonétise deux chaînes qui diffusaient de faux trailers de films réalisés à l’IA

Services Streaming Musical Musique Spotify Apple Music Deezer Logos Icones Internet

La France veut vous taxer lorsque vous téléchargez sur Netflix, Spotify, YouTube et autres

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Free Logo

Free risque une amende de 48 millions d’euros après son piratage

17 Déc. 2025 • 22:40
0 Internet

Un an après la cyberattaque d’ampleur qui avait exposé les données personnelles de 19,2 millions de clients, Free se retrouve...

Drapeau France

Piratage du ministère de l’Intérieur : un suspect a été arrêté

17 Déc. 2025 • 20:56
0 Internet

Il y a du mouvement concernant le piratage du ministère de l’Intérieur, avec l’annonce ce soir de l’arrestation à...

bons plans de Noel

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 17 décembre (livraison avant Noël)

17 Déc. 2025 • 20:43
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Freebox Ultra vs Pop vs Player TV et Telecommande

Free augmente ses frais de résiliation Freebox pour la deuxième fois en un an

17 Déc. 2025 • 20:25
1 Matériel

Mauvaise nouvelle du côté de Free qui a décidé une nouvelle fois d’augmenter les frais de résiliation pour les...

KAIST encre anti radar

Une encre métallique révolutionnaire rend les objets invisibles aux radars

17 Déc. 2025 • 18:32
0 Science

Des chercheurs sud-coréens viennent de réaliser un véritable fantasme de furtivité technologique. Leur innovation...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iOS 26.3 et macOS 26.3 : la bêta publique est disponible

iOS 26.3 et macOS 26.3 : la bêta publique est disponible

17 Dec. 2025 • 19:12

image de l'article Le Tomb Raider de 2013 prend date sur iOS (trailer)

Le Tomb Raider de 2013 prend date sur iOS (trailer)

17 Dec. 2025 • 18:57

image de l'article Le HomePod mini 2 n’aurait finalement pas la puce N1 d’Apple

Le HomePod mini 2 n’aurait finalement pas la puce N1 d’Apple

17 Dec. 2025 • 18:56

image de l'article Apple a testé un MacBook intégrant la puce A15 des iPhone 13

Apple a testé un MacBook intégrant la puce A15 des iPhone 13

17 Dec. 2025 • 17:05

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site