[CES 2026] Ryzen 7 9850X3D : AMD annonce son meilleur processeur gaming

AMD officialise lors du CES 2026 l’arrivée du Ryzen 7 9850X3D, une version améliorée de son célèbre processeur gaming destinée à dominer encore une fois le marché du jeu vidéo. Ce nouveau modèle mise sur des fréquences d’horloge supérieures pour surpasser les performances déjà établies du Ryzen 7 9800X3D.

Le nouveau processeur de référence pour les gamers

AMD n’a pas encore communiqué la fiche technique complète, mais la distinction majeure confirmée réside dans la vitesse d’horloge. Alors que le Ryzen 7 9800X3D plafonne à 5,2 GHz, le nouveau Ryzen 7 9850X3D pousse cette limite jusqu’à 5,6 GHz. Cette augmentation permet, dans le meilleur des cas, un gain de performance d’environ 8 % par rapport à son prédécesseur.

Pour parvenir à ce résultat, AMD utilise un procédé industriel de « binning ». Bien que les deux processeurs soient issus des mêmes tranches de silicium, le fabricant teste individuellement les capacités de chaque puce. Seules celles capables de rester stables à des fréquences très élevées sont qualifiées pour devenir des 9850X3D.

En dehors de cette fréquence boostée, l’architecture reste identique et compatible avec le socket AM5 d’AMD :

8 cœurs CPU basés sur Zen 5 et 16 threads.

Technologie 3D V-Cache pour les jeux.

32 Mo de cache L3 complétés par 64 Mo de cache de dernier niveau (LLC).

Le Ryzen 7 9850X3D distance l’Intel Core Ultra 9 285K

AMD positionne frontalement son nouveau fleuron face au Core Ultra 9 285K d’Intel. Selon les données du fabricant, le Ryzen 7 9850X3D offre une hausse de performance moyenne de 27 % par rapport à son concurrent sur un panel de plus de 35 jeux.

L’écart se creuse significativement sur certains titres spécifiques cités par la marque :

Baldur’s Gate 3 : 60 % plus rapide que le processeur d’Intel.

Hogwarts Legacy : plus de 45 % de gain.

Counter-Strike 2 : plus de 45 % de gain.

Ces chiffres renforcent la position dominante d’AMD, d’autant que le Core Ultra 9 285K peinait déjà à rivaliser avec les puces X3D précédentes et même avec l’ancien processeur d’Intel, le 14900K, dans plusieurs jeux.

Pas encore de prix annoncé

AMD reste silencieux concernant le prix et la date de lancement précise de ce nouveau composant. Cependant, une indiscrétion provenant du revendeur français LDLC suggère une disponibilité fixée au 29 janvier dès 15 heures. En attendant, les gamers savent que ce modèle représente l’optimisation ultime de l’architecture actuelle, même si certains exemplaires très performants du 9800X3D pourraient théoriquement approcher ces fréquences via l’overclocking manuel.

Pour conclure, AMD dit qu’il continuera à vendre son Ryzen 7 9800X3D. Aussi, le Ryzen 9 9950X3D, qui excelle également dans la création de contenu/productivité en plus du gaming, reste d’actualité.