Ryzen 7 9800X3D : AMD promet une amélioration du stock

Le Ryzen 7 9800X3D d’AMD a une très bonne réputation, notamment pour les joueurs avec d’excellentes performances, mais il est très difficile de se procurer le nouveau processeur. La situation va toutefois s’améliorer.

« Nous travaillons avec diligence pour mettre sur le marché le plus rapidement possible le plus grand nombre possible de processeurs, qui sont expédiés chaque semaine. Nous nous attendons à ce que la disponibilité s’améliore au fur et à mesure des livraisons tout au long du trimestre », a déclaré un représentant d’AMD à Tom’s Hardware concernant le Ryzen 7 9800X3D.

Certaines enseignes annoncent un nouvel arrivage du stockage pour les prochains jours, mais le prix dépasse celui d’origine. On est à 600 euros chez TopAchat, 620 euros chez LDLC ou encore 650 euros chez Grosbill. En comparaison, AMD affiche son processeur à 546 euros. De son côté, Amazon ne propose même pas de passer une commande, quitte à attendre pour avoir du stock.

Le processeur AMD Ryzen 7 9800X3D est le dernier-né de la gamme X3D d’AMD, conçu pour exceller dans les performances de jeu. Basé sur l’architecture Zen 5 et gravé en 4 nm, il dispose de 8 cœurs et 16 threads, avec une fréquence de base de 4,7 GHz pouvant atteindre 5,2 GHz en mode boost. Sa caractéristique phare est la technologie 3D V-Cache, offrant un cache L3 de 96 Mo. Avec un TDP de 120 W, ce processeur maintient une excellente efficacité énergétique tout en surpassant ses concurrents dans les benchmarks de jeux, affichant de meilleures performances que les processeurs Intel. Le Ryzen 7 9800X3D se positionne ainsi comme le nouveau roi incontesté du gaming.