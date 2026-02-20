TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet La panne AWS de 13 heures… serait due à un outil d’IA interne d’Amazon !
Internet

La panne AWS de 13 heures… serait due à un outil d’IA interne d’Amazon !

2 min.
20 Fév. 2026 • 19:58
0

Amazon Web Services (AWS) a subi en décembre dernier une panne de grande ampleur, qui aura duré pas moins de 13 heures. Selon plusieurs sources proches du dossier, l’incident aurait en fait été déclenché après l’utilisation de Kiro, un outil de développement basé sur l’intelligence artificielle lancé par Amazon à l’été 2025 !

Kiro appartient à la catégorie des outils dits « agentiques », capables d’exécuter des actions de manière autonome. Dans le cadre d’une opération technique, l’outil aurait estimé nécessaire de supprimer puis de recréer un environnement critique, provoquant ainsi une interruption significative de services, notamment en Chine.

Amazon évoque une erreur humaine

Interrogée sur le sujet, l’entreprise affirme qu’il s’agit d’une « coïncidence si des outils d’IA ont été impliqués » et précise que « le problème aurait pu se produire avec n’importe quel outil de développement ou via une action manuelle ». Amazon insiste sur le fait qu’il s’agit d’une erreur de configuration des droits d’accès, et non d’un défaut d’autonomie de l’intelligence artificielle.

AWS

Par défaut, Kiro demande en effet une validation avant toute action sensible. Dans ce cas précis, l’utilisateur disposait d’autorisations plus larges que prévu. Le correctif était plus que nécessaire : la direction d’AWS encourage fortement l’adoption de Kiro, avec un objectif d’utilisation hebdomadaire élevé et une offre commerciale accessible par abonnement

Une stratégie IA sous pression

Ce n’est pas la première perturbation associée aux outils internes d’Amazon. Des employés évoquent au moins un autre incident récent impliquant des technologies similaires. Après une autre panne majeure de 15 heures en octobre dernier, AWS se retrouve une nouvelle fois confronté aux risques liés à l’automatisation avancée. Un rappel que l’intégration massive de l’IA dans les infrastructures cloud exige une gouvernance technique irréprochable.

SOURCEEngadget

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Serveurs Data Center Internet

Panne d’Internet : Amazon (AWS) explique ce qu’il s’est passé

Panne Internet Services Internet

Une grosse panne d’Amazon (AWS) bloque plusieurs services sur Internet

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Microsoft Logo

Microsoft supprime une centaine d’emplois en France

20 Fév. 2026 • 20:15
0 Business

Microsoft a informé les représentants du personnel de son intention de fermer le Microsoft Engineering Center sur le campus de Microsoft...

Robot souple

Une nouvelle méthode d’impression 3D de muscles artificiels… pour une nouvelle génération de robots

20 Fév. 2026 • 19:28
0 Science

La robotique humanoïde progresse à grande vitesse, notamment grâce aux avancées dans le domaine des matériaux souples....

Drapeau France Tour Eiffel

Nouveau piratage du ministère des Sports : les données de 450 000 Français volées

20 Fév. 2026 • 18:50
0 Internet

Le ministère des Sports annonce un nouveau piratage entraînant une exfiltration de données portant sur 450 000 Français en lien...

pico-4-ultra

Pico Project Swan : un nouveau casque XR dévoilé à la GDC 2026

20 Fév. 2026 • 17:47
0 Matériel

Il était temps : Pico profitera de la Game Developers Conference (GDC), organisée du 9 au 13 mars 2026 à San Francisco, pour lever le...

Splinter Cell

Ubisoft : des licenciements dans le studio de Toronto; le remake de Splinter Cell toujours en développement

20 Fév. 2026 • 16:47
0 Jeux vidéo

L’année 2026 s’annonce particulièrement agitée pour Ubisoft. Après plusieurs restructurations en Europe,...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple News favorisant les médias de gauche : Tim Cook se fait questionner par une sénatrice

Apple News favorisant les médias de gauche : Tim Cook se fait questionner par une sénatrice

20 Feb. 2026 • 19:40

image de l'article Le succès des iPhone 17 fait qu’Apple est le premier vendeur de smartphones en Europe

Le succès des iPhone 17 fait qu’Apple est le premier vendeur de smartphones en Europe

20 Feb. 2026 • 18:14

image de l'article Les coloris du MacBook low-cost étaient au départ prévues pour le MacBook Air de 2022

Les coloris du MacBook low-cost étaient au départ prévues pour le MacBook Air de 2022

20 Feb. 2026 • 17:02

image de l'article macOS 26.3 « confirme » les MacBook low-cost et Studio Display 2

macOS 26.3 « confirme » les MacBook low-cost et Studio Display 2

20 Feb. 2026 • 15:23

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site