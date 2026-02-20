La panne AWS de 13 heures… serait due à un outil d’IA interne d’Amazon !

Amazon Web Services (AWS) a subi en décembre dernier une panne de grande ampleur, qui aura duré pas moins de 13 heures. Selon plusieurs sources proches du dossier, l’incident aurait en fait été déclenché après l’utilisation de Kiro, un outil de développement basé sur l’intelligence artificielle lancé par Amazon à l’été 2025 !
Kiro appartient à la catégorie des outils dits « agentiques », capables d’exécuter des actions de manière autonome. Dans le cadre d’une opération technique, l’outil aurait estimé nécessaire de supprimer puis de recréer un environnement critique, provoquant ainsi une interruption significative de services, notamment en Chine.
Interrogée sur le sujet, l’entreprise affirme qu’il s’agit d’une « coïncidence si des outils d’IA ont été impliqués » et précise que « le problème aurait pu se produire avec n’importe quel outil de développement ou via une action manuelle ». Amazon insiste sur le fait qu’il s’agit d’une erreur de configuration des droits d’accès, et non d’un défaut d’autonomie de l’intelligence artificielle.
Par défaut, Kiro demande en effet une validation avant toute action sensible. Dans ce cas précis, l’utilisateur disposait d’autorisations plus larges que prévu. Le correctif était plus que nécessaire : la direction d’AWS encourage fortement l’adoption de Kiro, avec un objectif d’utilisation hebdomadaire élevé et une offre commerciale accessible par abonnement
Ce n’est pas la première perturbation associée aux outils internes d’Amazon. Des employés évoquent au moins un autre incident récent impliquant des technologies similaires. Après une autre panne majeure de 15 heures en octobre dernier, AWS se retrouve une nouvelle fois confronté aux risques liés à l’automatisation avancée. Un rappel que l’intégration massive de l’IA dans les infrastructures cloud exige une gouvernance technique irréprochable.
