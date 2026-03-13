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YouTube impose des publicités de 30 secondes impossibles à passer

3 min.
13 Mar. 2026 • 20:58
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YouTube déploie à l’échelle mondiale un nouveau format publicitaire sur les téléviseurs connectés : des publicités de 30 secondes impossibles à passer. Fini le bouton « Ignorer l’annonce » après cinq secondes, les utilisateurs sans l’abonnement Premium doivent désormais visionner chaque pub en intégralité.

YouTube Logo

Des pubs de 30 secondes sur YouTube

Ce changement, annoncé par Google sur son blog dédié aux annonceurs, cible l’application YouTube sur les téléviseurs connectés consoles de jeux et appareils de streaming. Il ne s’agit pas d’un test limité : le déploiement est mondial et permanent.

Google ne diffuse pas ce format de manière uniforme. Son système publicitaire repose sur une intelligence artificielle qui sélectionne dynamiquement le format à afficher selon le profil du spectateur et le contenu regardé : des pubs courtes de 6 secondes, des spots standards de 15 secondes ou désormais les nouveaux formats de 30 secondes réservés aux grands écrans.

La maison-mère de YouTube justifie ce choix auprès des annonceurs : « L’IA de Google optimise dynamiquement entre les formats publicitaires courts de 6 secondes, les formats standards de 15 secondes et les formats TV uniquement non ignorables de 30 secondes, garantissant que votre campagne atteint la bonne audience au bon moment ». Des formats de 60 secondes seraient déjà en phase de test.

YouTube veut devenir la nouvelle télévision du salon

Cette décision s’inscrit dans une stratégie assumée de « télévisation » de la plateforme. YouTube enregistre une croissance rapide de son audience sur grand écran, au point que le cabinet d’analyse MoffettNathanson l’a qualifié de « nouveau roi des médias ». Google cherche à reproduire sur YouTube les codes publicitaires de la télévision linéaire, avec des spots longs et non-zappables qui maximisent l’impact pour les marques.

La seule échappatoire reste YouTube Premium, facturé 12,99 € par mois, qui supprime l’intégralité des publicités sur toutes les plateformes, téléviseur inclus. La réglementation pourrait toutefois tempérer l’offensive : le Vietnam, dont une loi entrée en vigueur au début 2025 interdit les publicités non-zappables de plus de 5 secondes, a contraint YouTube à s’y conformer, démontrant qu’une législation claire peut faire plier la plateforme.

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