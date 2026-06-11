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Steam : Valve va arrêter les cartes cadeaux physiques en magasins

2 min.
11 Juin. 2026 • 14:10
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Valve fait savoir que les cartes cadeaux physiques pour Steam vont arrêter d’être une réalité. Cela s’explique essentiellement par une raison : il y a beaucoup d’arnaques à ce sujet.

Steam Cartes Cadeaux

Bientôt la fin des cartes cadeaux physiques Steam

Les cartes cadeaux physiques pour Steam existent depuis 2012 et peuvent être achetées chez différents revendeurs. Elles donnent accès à un code qui peut ensuite être utilisé sur un compte Steam afin de le créditer et d’acheter des jeux. Le problème est que des personnes mal intentionnées contournent le système pour escroquer d’autres personnes dans le monde entier.

Au fil des années, Valve a pris un certain nombre de mesures pour protéger ses utilisateurs contre les escroqueries liées aux cartes-cadeaux. Le groupe présente quelques-unes des mesures :

  • collaborer avec les magasins revendeurs ;
  • coopérer avec les forces de l’ordre ;
  • apporter des modifications aux cartes-cadeaux, y compris en ajoutant une mise en garde à ce sujet bien visible ;
  • limiter le remboursement à la devise du portemonnaie Steam ;
  • limiter la disponibilité des cartes ;
  • retirer des cartes-cadeaux de la vente en cas d’activité anormale observée.

Mais les arnaqueurs ont fait évoluer leurs techniques au fil des années. Valve a donc pris une décision radicale :

Au fur et à mesure que nous avons imposé de plus en plus de restrictions, les escroqueries ont évolué. Les arnaques continuent d’affecter la clientèle de Steam et d’autres personnes sans méfiance. Nous avons donc pris la décision difficile de mettre fin au programme de cartes-cadeaux Steam dans les magasins revendeurs.

Dès que les cartes-cadeaux Steam seront épuisées dans les magasins, nous ne les réapprovisionnerons plus. Nous anticipons que l’ensemble des magasins revendeurs seront en rupture de stock d’ici à la fin de l’année 2026. Bien que nous ne vendrons plus de cartes-cadeaux physiques, vous pourrez toujours utiliser vos cartes-cadeaux existantes sur Steam quand vous le souhaitez, conformément à la législation locale.

Est-ce donc la fin définitive des cartes cadeaux pour Steam ? Pour le format physique, oui. Mais il est toujours possible de faire une carte cadeau numérique, et ce depuis 2017. Et pour le coup, ce format reste disponible.

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