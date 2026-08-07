L’Odyssée atteint 1 milliard de dollars au box-office : carton pour Christopher Nolan

Le film L’Odyssée de Christopher Nolan a dépassé 1 milliard de dollars de recettes mondiales au box-office, seulement trois semaines après sa sortie en salles. Le film porte à cinq le nombre de longs-métrages ayant atteint ce seuil en 2026, un record depuis la pandémie du Covid-19.

1 milliard de dollars pour L’Odyssée

En trois semaines seulement, le film a cumulé 1,008 milliard de dollars de recettes, un rythme qui tranche avec la temporalité habituelle des blockbusters ayant besoin d’un peu plus de temps pour atteindre ce seuil symbolique. Cette rapidité place immédiatement L’Odyssée parmi les événements cinématographiques les plus marquants de l’année.

Sur ce total, le marché nord-américain a généré 429,65 millions de dollars, tandis que les recettes internationales atteignent 578,8 millions de dollars, une répartition qui confirme le poids déterminant des pays hors États-Unis dans le succès du film. Les salles Imax ont contribué à hauteur de 257 millions de dollars à ce résultat, faisant de L’Odyssée le plus gros succès de l’histoire du format, porté notamment par une sortie en Chine programmée le 14 août sur près de 800 écrans Imax, ce qui devrait encore gonfler ce total dans les semaines à venir.

Ce triomphe commercial s’inscrit également dans la trajectoire personnelle de Christopher Nolan, pour qui il s’agit du premier film à franchir le milliard de dollars depuis The Dark Knight Rises en 2012. Le réalisateur rejoint ainsi le club très restreint des films ayant dépassé ce seuil dans sa propre filmographie, aux côtés de The Dark Knight Rises (1,08 milliard de dollars) et The Dark Knight (1,008 milliard de dollars), deux références qui servaient jusqu’ici de standard absolu pour ses productions. Qui plus est, il s’agit de deux films Batman, ce qui attire toujours du monde.

Dèjà cinq films milliardaires en 2026

L’Odyssée devient le cinquième film de 2026 à franchir le milliard de dollars au box-office, rejoignant Spider-Man : Brand New Day, Toy Story 5, Super Mario Galaxy le film et Michael dans ce classement, un total qui constitue un record depuis la pandémie du Covid-19. Ce chiffre reste toutefois loin du record absolu de 2019, année où neuf films avaient dépassé ce même seuil, mais il confirme la reprise du box-office américain qui vise désormais à dépasser les quatre milliards de dollars de recettes annuelles pour seulement la deuxième fois depuis la crise sanitaire.