TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Culture Geek L’Odyssée atteint 1 milliard de dollars au box-office : carton pour Christopher Nolan
Culture Geek

L’Odyssée atteint 1 milliard de dollars au box-office : carton pour Christopher Nolan

3 min.
7 Août. 2026 • 20:07
0

Le film L’Odyssée de Christopher Nolan a dépassé 1 milliard de dollars de recettes mondiales au box-office, seulement trois semaines après sa sortie en salles. Le film porte à cinq le nombre de longs-métrages ayant atteint ce seuil en 2026, un record depuis la pandémie du Covid-19.

Odyssee Film

1 milliard de dollars pour L’Odyssée

En trois semaines seulement, le film a cumulé 1,008 milliard de dollars de recettes, un rythme qui tranche avec la temporalité habituelle des blockbusters ayant besoin d’un peu plus de temps pour atteindre ce seuil symbolique. Cette rapidité place immédiatement L’Odyssée parmi les événements cinématographiques les plus marquants de l’année.

Sur ce total, le marché nord-américain a généré 429,65 millions de dollars, tandis que les recettes internationales atteignent 578,8 millions de dollars, une répartition qui confirme le poids déterminant des pays hors États-Unis dans le succès du film. Les salles Imax ont contribué à hauteur de 257 millions de dollars à ce résultat, faisant de L’Odyssée le plus gros succès de l’histoire du format, porté notamment par une sortie en Chine programmée le 14 août sur près de 800 écrans Imax, ce qui devrait encore gonfler ce total dans les semaines à venir.

Ce triomphe commercial s’inscrit également dans la trajectoire personnelle de Christopher Nolan, pour qui il s’agit du premier film à franchir le milliard de dollars depuis The Dark Knight Rises en 2012. Le réalisateur rejoint ainsi le club très restreint des films ayant dépassé ce seuil dans sa propre filmographie, aux côtés de The Dark Knight Rises (1,08 milliard de dollars) et The Dark Knight (1,008 milliard de dollars), deux références qui servaient jusqu’ici de standard absolu pour ses productions. Qui plus est, il s’agit de deux films Batman, ce qui attire toujours du monde.

Dèjà cinq films milliardaires en 2026

L’Odyssée devient le cinquième film de 2026 à franchir le milliard de dollars au box-office, rejoignant Spider-Man : Brand New Day, Toy Story 5, Super Mario Galaxy le film et Michael dans ce classement, un total qui constitue un record depuis la pandémie du Covid-19. Ce chiffre reste toutefois loin du record absolu de 2019, année où neuf films avaient dépassé ce même seuil, mais il confirme la reprise du box-office américain qui vise désormais à dépasser les quatre milliards de dollars de recettes annuelles pour seulement la deuxième fois depuis la crise sanitaire.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Super Mario Galaxy Le Film Yoshi Luigi Geekeries

Super Mario Galaxy le film atteint 1 milliard de dollars au box-office

Spider-Man Brand New Day Geekeries

Spider-Man: Brand New Day a déjà atteint 1 milliard de dollars au box-office

Avatar 3 De Feu et de Cendres Business

Avatar : De feu et de cendres a dépassé 1 milliard de dollars au box-office

Spider-Man Brand New Day Geekeries

Spider-Man: Brand New Day explose le box-office avec 927 millions de dollars dès son lancement

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

OpenAI Logo

OpenAI ralentit le développement de son IA Astra face à un risque cyber

7 Août. 2026 • 20:33
0 Internet

OpenAI déclare ne pas pouvoir exclure que son futur modèle d’intelligence artificielle Astra atteigne un niveau critique de...

GTA 6 Lucia Jason

GTA 6 vendu sans disque : le patron de Take-Two justifie ce choix

7 Août. 2026 • 19:26
0 Jeux vidéo

Strauss Zelnick, patron de Take-Two (maison-mère de Rockstar Games), a défendu l’idée que Grand Theft Auto VI (GTA 6) ne...

SK Hynix Logo

SK Hynix investit 38 milliards de dollars dans deux nouvelles usines de mémoire face au boom de l’IA

7 Août. 2026 • 18:00
0 Matériel

SK Hynix va augmenter massivement ses capacités de production. Le groupe sud-coréen a en effet décidé d’investir 54,3...

Kimi K3 Logo Moonshot AI

Après OpenAI et Anthropic, l’IA Kimi K3 s’est échappée de son environnement de test

7 Août. 2026 • 17:55
0 Internet

Le modèle d’intelligence artificielle chinois Kimi K3, développé par Moonshot et lancé en juillet, s’est...

Jim Carrey

The Jetsons : Jim Carrey au casting de l’adaptation live-action de la série de S.F culte

7 Août. 2026 • 16:50
0 Geekeries

Warner Bros. Discovery annonce officiellement un film The Jetsons. Le studio a confirmé la production d’un métrage en prises de vues...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article L’App Store est en panne pour plusieurs utilisateurs, selon Apple

L’App Store est en panne pour plusieurs utilisateurs, selon Apple

7 Aug. 2026 • 19:34

image de l'article Apple Music : la traduction des paroles en français est en cours de déploiement

Apple Music : la traduction des paroles en français est en cours de déploiement

7 Aug. 2026 • 18:46

image de l'article Apple teste iOS 26.6.1 sur iPhone pour des correctifs

Apple teste iOS 26.6.1 sur iPhone pour des correctifs

7 Aug. 2026 • 16:35

image de l'article L’iPhone original de 2007 perd son dernier réseau mobile aux États-Unis avec l’arrêt de la 2G

L’iPhone original de 2007 perd son dernier réseau mobile aux États-Unis avec l’arrêt de la 2G

7 Aug. 2026 • 15:55

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site