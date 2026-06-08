Super Mario Galaxy le film atteint 1 milliard de dollars au box-office

Super Mario Galaxy le film connait un joli succès, avec le long-métrage qui a dépassé 1 milliard de dollars au box-office mondial. C’est le premier film de 2026 à réaliser cette performance.

Le milliard pour Super Mario Galaxy le film

Dans le détail, Super Mario Galaxy le film a réalisé 428,5 millions de dollars au box-office aux États-Unis et au Canada, et 571,5 millions de dollars dans le reste du monde. Le premier film, Super Mario Bros le film, avait atteint 1,36 milliard de dollars. Mais sa suite peut encore monter, sachant qu’il est toujours diffusé dans plusieurs cinémas.

Ainsi, les deux films d’animation Mario dépassent 2 milliards de dollars au box-office, confirmant que le plombier de Nintendo est populaire. Ils sont actuellement la neuvième plus grosse franchise de film d’animation au box-office :

Moi, moche et méchant : 5,64 milliards de dollars, 6 films

Shrek : 3,98 milliards de dollars, 6 films

Toy Story : 3,28 milliards de dollars, 5 films

L’Âge de glace : 3,22 milliards de dollars, 5 films

Zootopie : 2,89 milliards de dollars, 2 films

La Reine des neiges : 2,73 milliards de dollars, 2 films

Vice-versa : 2,56 milliards de dollars, 2 films

Kung Fu Panda : 2,37 milliards de dollars, 4 films

Super Mario : 2,30 milliards de dollars, 2 films

Madagascar : 2,26 milliards de dollars, 7 films

Il est bon de noter que Super Mario Bros le film avait atteint 1 milliard de dollars au box-office en 26 jours. Super Mario Galaxy le film a mis plus de deux mois pour y arriver.