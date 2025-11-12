TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Geekeries et Insolite Super Mario Galaxy le film : voici la bande-annonce
Geekeries et Insolite

Super Mario Galaxy le film : voici la bande-annonce

12 Nov. 2025 • 15:37
0

Comme prévu, Nintendo a mis en ligne la bande-annonce pour Super Mario Galaxy le film qui sortira le 1er avril 2026 au cinéma. Il fait suite à Super Mario Bros le film qui fut un carton en dépassant le milliard de dollars de recettes au box-office.

Super Mario Galaxy Le Film

Premier trailer pour Super Mario Galaxy le film

La bande-annonce montre Mario, Peach, Luigi et Toad se rendant sur différentes planètes dans l’espace et combattant le fils de Bowser, à savoir Bowser Jr. Ils rencontrent également la princesse Harmonie.

Nintendo a également annoncé le casting vocal pour Harmonie et Bowser Jr. En anglais, Brie Larson sera la voix d’Harmonie et Benny Safdie sera la voix de Bowser Jr. Il n’y a pas encore d’information sur le casting vocal français de ces deux personnages.

Super Mario Galaxy le film est basé sur le jeu Super Mario Galaxy, sorti à l’origine sur Nintendo Wii en 2007. Il est considéré comme l’un des meilleurs jeux de plateforme Mario. Bien que les détails de l’intrigue du film restent vagues, le jeu mettait en scène le célèbre plombier traversant le cosmos dans le but de collecter suffisamment d’étoiles de puissance pour permettre à son vaisseau de voyager jusqu’au centre de l’univers, où le maléfique Bowser avait emprisonné la princesse Peach.

Rendez-vous donc le 1er avril 2026 au cinéma pour découvrir Super Mario Galaxy le film.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Super Mario Galaxy Geekeries

Super Mario Galaxy le film : un Nintendo Direct annoncé pour la bande-annonce

Super Mario Galaxy Geekeries

Super Mario Galaxy le film est annoncé pour 2026, voici le teaser

Avatar 3 De Feu et de Cendres Geekeries

Avatar 3 : De Feu et de Cendres, voici la bande-annonce du film

Thunderbolts Affiche Recadree Geekeries

Thunderbolts* : Marvel dévoile la bande-annonce finale de son film

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

VEIR

Une start-up soutenue par Microsoft révolutionne l’alimentation des serveurs d’IA

12 Nov. 2025 • 17:56
0 Hors-Sujet

Alors que les géants du numérique comme Meta et OpenAI multiplient les centres de données pour soutenir la croissance fulgurante de...

New Glenn

Blue Origin reporte une nouvelle fois le lancement de sa fusée New Glenn à cause des tempêtes solaires

12 Nov. 2025 • 16:55
0 Science

L’activité solaire exceptionnelle observée cette semaine, responsable d’aurores spectaculaires à travers...

Hacker

Phishing : Google porte plainte contre un vaste réseau de cyberescrocs chinois

12 Nov. 2025 • 15:20
0 Internet

Google a engagé des poursuites contre un groupe de hackers chinois à l’origine d’une plateforme baptisée Lighthouse,...

Microsoft Edge

Google Chrome et d’autres accusent Microsoft de « soudoyer » les utilisateurs pour passer sur Edge

12 Nov. 2025 • 14:10
0 Logiciels

La bataille des navigateurs Web prend un nouveau tournant. Une coalition de concurrents, menée par Google Chrome, accuse ouvertement Microsoft de...

AIdol russiant robot

AIdol : le premier robot humanoïde russe s’effondre lors de sa présentation

12 Nov. 2025 • 13:15
5 Science

Lors de sa toute première présentation publique, le robot humanoïde russe nommé AIdol a fait une chute spectaculaire peu...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article App Store et prix d’applications : Apple assure que le DMA est un échec en Europe

App Store et prix d’applications : Apple assure que le DMA est un échec en Europe

12 Nov. 2025 • 17:24

image de l'article Apple Arcade va ajouter ces 6 jeux en décembre

Apple Arcade va ajouter ces 6 jeux en décembre

12 Nov. 2025 • 16:17

image de l'article L’iPhone 18 Pro Max serait un peu plus épais et le plus lourd des iPhone

L’iPhone 18 Pro Max serait un peu plus épais et le plus lourd des iPhone

12 Nov. 2025 • 15:15

image de l'article Apple Intelligence : petite confusion sur la compatibilité avec les Mac M1

Apple Intelligence : petite confusion sur la compatibilité avec les Mac M1

12 Nov. 2025 • 12:45

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site