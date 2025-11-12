Super Mario Galaxy le film : voici la bande-annonce

Comme prévu, Nintendo a mis en ligne la bande-annonce pour Super Mario Galaxy le film qui sortira le 1er avril 2026 au cinéma. Il fait suite à Super Mario Bros le film qui fut un carton en dépassant le milliard de dollars de recettes au box-office.

Premier trailer pour Super Mario Galaxy le film

La bande-annonce montre Mario, Peach, Luigi et Toad se rendant sur différentes planètes dans l’espace et combattant le fils de Bowser, à savoir Bowser Jr. Ils rencontrent également la princesse Harmonie.

Nintendo a également annoncé le casting vocal pour Harmonie et Bowser Jr. En anglais, Brie Larson sera la voix d’Harmonie et Benny Safdie sera la voix de Bowser Jr. Il n’y a pas encore d’information sur le casting vocal français de ces deux personnages.

Super Mario Galaxy le film est basé sur le jeu Super Mario Galaxy, sorti à l’origine sur Nintendo Wii en 2007. Il est considéré comme l’un des meilleurs jeux de plateforme Mario. Bien que les détails de l’intrigue du film restent vagues, le jeu mettait en scène le célèbre plombier traversant le cosmos dans le but de collecter suffisamment d’étoiles de puissance pour permettre à son vaisseau de voyager jusqu’au centre de l’univers, où le maléfique Bowser avait emprisonné la princesse Peach.

Rendez-vous donc le 1er avril 2026 au cinéma pour découvrir Super Mario Galaxy le film.