Android 16 : Google propose des mises à jour plus fréquentes

Avec le déploiement en cours de la deuxième grosse mise à jour d’Android 16, Google concrétise sa nouvelle stratégie : la fin du modèle avec seulement une grosse mise à jour annuelle au profit d’une évolution continue et accélérée du logiciel.

Un changement pour les mises à jour d’Android

Jusqu’à présent, Android vivait au rythme d’une seule mise à jour majeure par an, ponctuée par des « Quarterly Platform Releases » (QPR) généralement limitées à des correctifs ou des ajouts cosmétiques. Ce fonctionnement est désormais révolu. Comme annoncé l’an dernier, Google multiplie les versions intégrant de nouvelles API et des fonctionnalités système profondes au sein d’un même millésime (Android 16 pour le moment).

Cette transformation rend les mises à jour intermédiaires beaucoup plus critiques. Historiquement, seuls des cas isolés comme Android 8.1 (2017) ou Android 12L (2022) modifiaient le niveau de SDK en cours d’année. Avec Android 16, ce qui était l’exception devient la norme technique, obligeant les développeurs d’applications à une vigilance accrue et constante.

Sur son blog, Google justifie cette accélération par la volonté de rendre les appareils « plus intelligents, plus personnels et plus faciles à gérer » sans attendre une échéance annuelle. Le but est de fournir les dernières innovations « dès qu’elles sont prêtes » selon le groupe.

Bien que Google ne lui attribue pas de nom commercial distinct, cette mouture est techniquement identifiée comme Android 16 QPR2. Elle survient environ six mois après le lancement de la première version d’Android 16 en juin, confirmant la promesse de deux mises à jour structurelles pour l’année 2025. Si les smartphones Pixel sont les premiers servis, le déploiement global sur les modèles d’autres constructeurs suivra ultérieurement.

Toutes les nouveautés d’Android 16 QPR2 sont à retrouver sur cet article dédié.