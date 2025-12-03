Android 16 : la deuxième grosse mise à jour est disponible avec des nouveautés

Google propose au téléchargement Android 16 QPR2, ce qui correspond à la deuxième grosse mise à jour pour le système d’exploitation qui a fait ses débuts en juin. Google avait promis une arrivée avant la fin de 2025 et le délai est donc respecté.
Cette nouvelle mouture ne se contente pas d’apporter des ajustements superficiels. Elle intègre plus de 30 correctifs de bugs destinés à stabiliser l’expérience utilisateur. De plus, Google a validé plusieurs fonctions via des phases de test avec plusieurs bêtas. Désormais, l’ensemble des fonctions est disponible pour tout le monde avec la version stable. L’accent est mis sur l’intelligence artificielle, l’uniformisation esthétique et la gestion familiale.
Pour clarifier l’apport de cette version, voici comment Google décrit les nouveautés d’Android 16 QPR2 :
Le déploiement de la mise à jour Android 16 QPR2 a débuté. Elle est disponible pour les possesseurs d’un Google Pixel 6 ou d’un modèle plus récent.
