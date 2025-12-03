Android 16 : la deuxième grosse mise à jour est disponible avec des nouveautés

Google propose au téléchargement Android 16 QPR2, ce qui correspond à la deuxième grosse mise à jour pour le système d’exploitation qui a fait ses débuts en juin. Google avait promis une arrivée avant la fin de 2025 et le délai est donc respecté.

Cette nouvelle mouture ne se contente pas d’apporter des ajustements superficiels. Elle intègre plus de 30 correctifs de bugs destinés à stabiliser l’expérience utilisateur. De plus, Google a validé plusieurs fonctions via des phases de test avec plusieurs bêtas. Désormais, l’ensemble des fonctions est disponible pour tout le monde avec la version stable. L’accent est mis sur l’intelligence artificielle, l’uniformisation esthétique et la gestion familiale.

Les nouveautés d’Android 16 QPR2

Pour clarifier l’apport de cette version, voici comment Google décrit les nouveautés d’Android 16 QPR2 :

Résumés de notifications par IA : cette fonction condense les messages longs et les discussions de groupe pour offrir une compréhension rapide et contextuelle d’un seul coup d’œil.

cette fonction condense les messages longs et les discussions de groupe pour offrir une compréhension rapide et contextuelle d’un seul coup d’œil. Organisateur de notifications : le système regroupe et met automatiquement en sourdine les alertes de moindre priorité pour limiter les distractions.

le système regroupe et met automatiquement en sourdine les alertes de moindre priorité pour limiter les distractions. Formes d’icônes personnalisées : les utilisateurs peuvent désormais définir des formes spécifiques pour exprimer leur propre style sur l’écran d’accueil du smartphone.

les utilisateurs peuvent désormais définir des formes spécifiques pour exprimer leur propre style sur l’écran d’accueil du smartphone. Icônes à thème : elles s’appliquent automatiquement à toutes les applications pour offrir un aspect minimaliste et cohérent, unifiant ainsi le design de l’interface.

elles s’appliquent automatiquement à toutes les applications pour offrir un aspect minimaliste et cohérent, unifiant ainsi le design de l’interface. Option étendue du thème sombre : ce paramètre assombrit automatiquement la majorité des applications claires, même celles dépourvues de mode sombre natif, pour reposer les yeux.

ce paramètre assombrit automatiquement la majorité des applications claires, même celles dépourvues de mode sombre natif, pour reposer les yeux. Définir une limite du temps d’écran : il est possible de fixer une limite quotidienne d’utilisation du smartphone pour favoriser des habitudes numériques saines.

il est possible de fixer une limite quotidienne d’utilisation du smartphone pour favoriser des habitudes numériques saines. Planification des temps de pause : le verrouillage automatique de l’appareil peut être programmé la nuit pour garantir un sommeil réparateur sans perturbations.

le verrouillage automatique de l’appareil peut être programmé la nuit pour garantir un sommeil réparateur sans perturbations. Contrôle de l’utilisation des applications : cette option permet de limiter le temps passé sur des applications spécifiques ou de les bloquer totalement.

cette option permet de limiter le temps passé sur des applications spécifiques ou de les bloquer totalement. Ajout de temps supplémentaire : les parents peuvent accorder des minutes bonus lorsqu’une limite est atteinte ou pour prolonger une pause programmée.

Le déploiement de la mise à jour Android 16 QPR2 a débuté. Elle est disponible pour les possesseurs d’un Google Pixel 6 ou d’un modèle plus récent.