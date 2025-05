Android 16 : Google dévoile la toute nouvelle interface

Lors du Android Show : I/O Edition, Google a présenté une refonte majeure de son interface avec Material 3 Expressive, qui accompagnera la sortie d’Android 16 cette année. Cette mise à jour vise à rendre l’expérience utilisateur plus engageante et intuitive tout en insufflant une touche d’émotion. Voici ce qu’il faut retenir de cette annonce.

Nouvelle interface pour Android 16

Avec Material 3 Expressive, Google souhaite donner une dimension plus humaine à l’interface d’Android. L’entreprise décrit ce design comme une évolution de Material 3, lancé en 2021, et non comme une nouvelle version.

Pour y parvenir, Google mise sur des animations fluides et naturelles. Par exemple, rejeter une notification s’accompagne d’un « retour haptique satisfaisant » selon la société, tandis que les alertes de proximité réagissent subtilement au geste. Ce dynamisme se retrouve aussi lorsqu’on ferme une application depuis le multitâche, qu’on ajuste le volume ou qu’on ouvre le panneau de notifications.

Un design repensé pour plus de clarté

Écran verrouillé et notifications

Sur l’écran verrouillé, Google réorganise certains éléments pour une meilleure lisibilité. Lorsqu’une notification est présente, la date, le jour et les informations météo se déplacent à droite de l’horloge. Sans notification, ces informations apparaissent sous l’heure, juste au-dessus du capteur d’empreintes.

Les mises à jour en direct (Live Updates) font aussi leur apparition. Ces alertes, issues d’applications de livraison, de covoiturage ou de navigation, s’affichent directement sur l’écran verrouillé et l’écran toujours allumé (Always On Display). Une fois le téléphone déverrouillé, un appui sur la pastille Live Updates à côté de l’heure affiche la notification complète.

Panneau de notifications et paramètres rapides

Le panneau de notifications adopte un effet de flou en arrière-plan, laissant entrevoir le fond d’écran pour plus de profondeur. En bas, des boutons en forme de pastilles permettent d’accéder à l’historique des notifications, de tout supprimer ou de gérer les préférences d’alertes.

Le panneau des paramètres rapides gagne en flexibilité avec des tuiles redimensionnables, permettant d’afficher plus d’actions. Les tuiles passent de formes arrondies à des rectangles aux coins adoucis lorsqu’elles sont activées. La barre de luminosité, plus massive, arbore une poignée proéminente, tout comme le curseur de volume.

De nouveaux outils pour les développeurs

Material 3 Expressive propose 15 composants nouveaux ou mis à jour, plus personnalisables grâce à de nouvelles options de formes, de textes mis en avant et d’autres améliorations. Parmi eux, on trouve des groupes de boutons, un menu FAB (bouton d’action flottant), des indicateurs de chargement, des boutons divisés et des barres d’outils.

Google propose également un nouveau système de mouvement basé sur la physique, rendant les transitions plus fluides et naturelles. Côté typographie, l’accent est mis sur la hiérarchie de l’information et les actions clés. Une palette de 35 formes inédites permet de styliser avatars, groupes d’images ou éléments décoratifs. Enfin, une gamme de couleurs élargie renforce la clarté des interfaces.

Pour les développeurs, Google met à disposition des « tactiques expressives » afin de guider l’attention des utilisateurs vers les éléments essentiels via les formes, les couleurs, la typographie, les conteneurs et les animations.

Performances et compatibilité

Google assure que ces changements n’affecteront ni les performances ni l’autonomie des appareils. Material 3 Expressive ne se limite pas à Android 16 : il fera aussi son apparition dans les applications Google, comme la nouvelle version de Google Keep et les widgets Gemini, déjà alignés sur ce langage visuel.

Cette refonte arrivera avec Android 16, d’abord sur les smartphones Pixel en juin, avant de s’étendre à d’autres appareils. En attendant, les utilisateurs peuvent s’attendre à une interface plus immersive, conçue pour allier esthétique et fonctionnalité.