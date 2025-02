La Google I/O 2025 aura lieu les 20 et 21 mai pour Android 16 et l’IA

Google a annoncé les dates pour l’édition 2025 de sa conférence I/O : ce sera les 20 et 21 mai. « Vous en apprendrez plus sur les derniers produits, technologies et innovations de Google en matière d’IA », indique le groupe.

La Google I/O 2025 débutera par une conférence animée par Sundar Pichai, le patron de Google. Lui et plusieurs intervenants feront les principales annonces. Cette année en particulier, il faut évidemment s’attendre à plusieurs éléments en rapport avec Android 16 et surtout des fonctionnalités en lien avec l’intelligence artificielle. L’IA était déjà très présente lors de la conférence de l’an dernier et elle le sera une nouvelle fois pour l’édition 2025.

La conférence débutera à 19 heures (heure française) et se déroulera à l’amphithéâtre Shoreline qui est un amphithéâtre en extérieur situé à Mountain View en Californie. On commence à bien le connaître, puisque Google choisit à chaque fois ce lieu pour sa conférence annuelle.

« Nous commencerons la première journée par des conférences, suivies de sessions en petits groupes, d’ateliers, de démonstrations, d’opportunités de réseautage et d’autres activités qui se poursuivront le deuxième jour », poursuit Google.

Le détail exact de l’agenda de la Google I/O 2025 sera publié plus tard. En attendant, les personnes intéressées pour participer à l’évènement peuvent s’inscrire dès maintenant depuis cette adresse. Il est bon de noter que ce rendez-vous s’adresse surtout aux développeurs, bien qu’il ait des répercussions sur le grand public, étant donné que certains services sont annoncés à ce moment.