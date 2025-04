Android 15 est seulement installé sur 4,5 % des appareils avant la sortie d’Android 16

Cela fait plusieurs mois maintenant qu’Android 15 est disponible en version finale, mais la mise à jour est seulement installée sur 4,5 % des appareils. C’est peu, très peu même. Mais Samsung va peut-être débloquer la situation.

La version finale d’Android 15 a vu le jour en septembre, d’abord avec AOSP (Android Open Source Project). Il y a ensuite eu la mise à jour sur les appareils Pixel de Google en octobre, puis sur les modèles de OnePlus, Nothing et d’autres constructeurs. Il y a un absent de taille dans la liste : Samsung. Certes, les Galaxy S25 ont eu One UI 7 (qui se base sur Android 15) depuis le début de l’année, mais les autres Galaxy ont seulement eu le droit à la mise à jour ce mois-ci. Et encore, il s’agit d’un déploiement progressif.

En attendant, les données d’Android Studio, le kit de développement de Google, révèlent que la part de marché d’Android 15 est seulement de 4,5 %. Voici le détail pour chaque version :

Android 15 : 4,5 %

Android 14 : 27,4 %

Android 13 : 16,8 %

Android 12 : 12,8 %

Android 11 : 15,9 %

Android 10 : 10,2 %

Android 9 (Pie) : 5,8 %

Android 8.1 (Oreo) : 3 %

Android 8 (Oreo) : 1 %

Android 7.1 (Nougat) : 0,6 %

Android 7 (Nougat) : 0,6 %

Android 6 (Marshmallow) : 0,7 %

Android 5.1 (Lollipop) : 0,5 %

Android 5 (Lollipop) : 0,1 %

Android 4.4 (KitKat) : 0,1 %

Comme nous pouvons le voir, même les versions des trois dernières années (Android 13, 14 et 15) n’atteignent pas une part de marché de 50 %. Il s’agit en l’occurrence de 48,7 %. Autant dire que de nombreux utilisateurs ont de vieilles versions d’Android et il est possible que certains d’entre elles ne reçoivent plus les mises à jour de sécurité.

Qu’en est-il d’Android 16 ? Plusieurs bêtas ont été disponibles et la version finale devrait arriver en juin.