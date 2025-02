Android 16 bêta 2 est disponible

Google propose aujourd’hui au téléchargement la bêta 2 de son système d’exploitation Android 16. Elle arrive trois semaines après la précédente avec quelques nouveautés.

En ce qui concerne les médias et la partie photo, Android 16 bêta 2 propose des nouveautés qui vont surtout intéresser les utilisateurs avancés. Cela inclut :

Exposition automatique hybride (dans Camera2) : les applications peuvent contrôler manuellement des aspects spécifiques de l’exposition tout en laissant l’algorithme d’exposition automatique (AE) gérer le reste.

Ajustements précis de la température de couleur et de la teinte pour les applications d’enregistrement vidéo professionnelles.

Faciliter la capture de photos de mouvement grâce aux nouvelles actions Intent.

Prise en charge des images UltraHDR au format HEIC : la prise en charge de l’UltraHDR pour le format AVIF est également en cours de développement.

D’autre part, les utilisateurs peuvent désormais personnaliser leur système de mesure dans les préférences régionales (Paramètres > Système > Langues et régions). Aussi, Android 16 permet aux développeurs de créer plus facilement des fonds d’écran en direct grâce à une nouvelle API de contenu. Enfin, les jeux et autres applications gourmandes en ressources peuvent obtenir des estimations des ressources du processeur (CPU) et de la puce graphique (GPU) disponibles grâce à de nouvelles API, ce qui améliore les performances et l’autonomie.

La bêta d’Android 16 est disponible pour les Pixel de Google (à partir du Pixel 6). Il suffit de se rendre à cette adresse, se connecter avec son compte Google puis se laisser guider.