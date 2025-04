One UI 7 : Samsung reprend le déploiement de sa mise à jour après un bug

Après un retrait surprise à cause d’un bug, Samsung reprend le déploiement de One UI 7, sa mise à jour basée sur Android 15, pour ses Galaxy S24. La mise à jour, initialement déployée il y a peu, avait été suspendue quelques jours plus tard en raison d’un problème non précisé. Le constructeur avait simplement évoqué la nécessité de « garantir la meilleure expérience possible ». Officieusement, il a été dit que le problème était l’impossibilité de déverrouiller les smartphones.

Les utilisateurs des Galaxy S24 qui n’avaient pas encore installé la version précédente devraient la recevoir dans les prochains jours. Le déploiement a repris en Corée du Sud et s’étendra rapidement à d’autres pays. Il s’agit cette fois d’une nouvelle version complète, intégrant des fonctionnalités manquantes auparavant, comme une animation de charge et la prise en charge du lecteur musical dans la Now Bar.

Breaking ‼️ Galaxy S24 series One UI 7 rollout resumed with a new build in Korea Build Version: S928NKSU4BYD9/S928NOKR4BYD9/S928NKSU4BYD9 Rollout will expand to other regions soon. pic.twitter.com/5eeBtN3eCI — Tarun Vats (@tarunvats33) April 17, 2025

Pour l’instant, Samsung n’a pas communiqué de calendrier précis concernant la reprise du déploiement de One UI 7 pour les Galaxy Z Fold 6 et Flip 6, mais leur tour devrait venir rapidement. Quant aux appareils plus anciens, le constructeur prévoit de les mettre à jour à partir de mai, selon un planning partagé cette semaine.