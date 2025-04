One UI 7 : Samsung réagit après avoir suspendu sa mise à jour

Samsung a pris la parole concernant son arrêt du déploiement de la mise à jour One UI 7 (Android 15) sur les smartphones Galaxy. Le constructeur reste toutefois vague sur la raison.

Dans une déclaration à Android Authority, un représentant de Samsung a déclaré : « Le calendrier de déploiement de One UI 7 est en train d’être mis à jour pour garantir la meilleure expérience possible. Le nouveau calendrier et la disponibilité seront communiqués sous peu ».

Ce mois-ci, Samsung a commencé à déployer la version finale de One UI 7 pour plusieurs appareils, dont les Galaxy S24. Le problème est que l’entreprise a stoppé le déploiement ce week-end en retirant la mise à jour de ses serveurs. Elle n’avait rien communiqué publiquement, mais quelques bruits de couloirs ont suggéré que le problème vient d’un bug sur les Galaxy S24. Plusieurs utilisateurs coréens ont rapporté être dans l’incapacité de déverrouiller leur téléphone depuis l’installation de la mise à jour. Samsung a donc préféré retirer la nouvelle version dans le monde entier afin d’enquêter.

Il est en tout cas certain que le développement de One UI 7 a connu plusieurs perturbations. La mise à jour s’appuie sur Android 15 et il faut savoir que Google propose Android 15 depuis octobre. En général, Samsung attend la fin de l’année pour proposer sa propre mise à jour aux utilisateurs d’appareils Galaxy. Mais ici, One UI 7 a seulement fait ses débuts il y a quelques jours et non à la fin de 2024. Et voilà maintenant qu’un gros bug se présente.

Les utilisateurs d’appareils Galaxy doivent maintenant espérer que Samsung trouve rapidement une solution et propose une mise à jour corrective.