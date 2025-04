One UI 7 : Samsung rend disponible sa mise à jour pour les Galaxy S24 et d’autres modèles

La version stable de One UI 7 (Android 15) est désormais disponible au téléchargement sur les Samsung Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6. Ceux qui ont un Galaxy S25 l’ont depuis le départ.

One UI 7 est disponible au téléchargement

Le déploiement de One UI 7 en version finale sur les Samsung Galaxy S24 et d’autres modèles a débuté en Corée du Sud et se poursuit dans d’autres pays, dont la France. Comme à chaque fois avec Samsung, il s’agit d’un déploiement progressif. Certains utilisateurs ont donc la mise à jour aujourd’hui. Pour d’autres, ce sera d’ici quelques jours ou quelques semaines selon le cas. Le poids est un peu plus de 5 Go.

Samsung a opéré à plusieurs changements visuels avec One UI 7. Les retours sont d’ailleurs positifs. La mise à jour propose également des améliorations au niveau de l’intelligence artificielle et plus particulièrement de Galaxy AI. Il y a notamment :

Sélection par IA : il est possible d’accéder au panneau latéral Edge en balayant depuis le coin de l’écran et d’appuyer sur l’icône AI Select au moment de regarder une vidéo pour l’enregistrer en tant que GIF.

Aide à la rédaction : cette fonction résume et met en forme le texte.

Aide au dessin : donnez vie à vos idées en indiquant une envie pour l’avoir sous forme générée par IA.

Effaceur audio : permet de mettre en avant la voix et effacer les bruits dérangeants d’une piste audio.

Les appareils compatibles

Pour rappel, voici les voici les smartphones et tablettes Galaxy qui auront le droit à One UI 7 :

Galaxy S

Galaxy S24 (tous les modèles)

Galaxy S24 FE

Galaxy S23 (tous les modèles)

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 (tous les modèles)

Galaxy S21 (tous les modèles)

Galaxy S21 FE

Galaxy Z

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Tab