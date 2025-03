Samsung dévoile la liste des Galaxy qui auront One UI 7 (Android 15)

Samsung rentre un peu plus dans les détails concernant le déploiement de sa mise à jour One UI 7 (Android 15) sur ses smartphones et tablettes Galaxy. Le groupe liste tous les modèles qui pourront en profiter.

Voici les smartphones et tablettes Galaxy qui auront le droit à One UI 7 :

Galaxy S

Galaxy S24 (tous les modèles)

Galaxy S24 FE

Galaxy S23 (tous les modèles)

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 (tous les modèles)

Galaxy S21 (tous les modèles)

Galaxy S21 FE

Galaxy Z

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Tab

Galaxy Tab S10 (tous les modèles)

Galaxy Tab S9 (tous les modèles)

Galaxy Tab S9 FE (tous les modèles)

Galaxy Tab S8 (tous les modèles)

Galaxy Tab S6 Lite

Samsung a fait savoir que le déploiement de la mise à jour One UI 7 débutera le 7 avril. Attention toutefois : ce sera un déploiement par vague et par pays. Certains seront servis en premiers, là où d’autres devront attendre quelques semaines pour pouvoir procéder au téléchargement et à l’installation. Sans surprise, les premiers appareils qui recevront la mise à jour seront les smartphones les plus récents, dont les Galaxy S24, Galaxy S23, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5.