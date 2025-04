One UI 7 : Samsung suspend la mise à jour après un gros bug

Samsung a décidé de suspendre le déploiement de la mise à jour One UI 7 (Android 15) sur ses appareils Galaxy. Cela fait suite à un gros bug qui a été découvert.

Officiellement, le déploiement de la mise à jour One UI 7 a débuté il y a quelques jours pour les Galaxy, que ce soit en France ou dans d’autres pays. Plusieurs personnes ont déjà pu l’installer. Mais Samsung a fait le nécessaire aujourd’hui pour la retirer de ses serveurs.

Quel est le problème ? Selon les dires du leaker Ice Universe, plusieurs utilisateurs coréens ont rencontré des problèmes pour déverrouiller leur Galaxy S24 après l’installation de la nouvelle version. Samsung a donc préféré suspendre la mise à jour pour tout le monde, le temps de voir ce qui coince et de proposer une version corrective.

The reason for the delay in the Galaxy S24 push is that users of the official version of One UI7 of the Korean S24 series found that "they could not be unlocked normally in some cases." ​​​

Samsung urgently reviewed the firmware withdrawal in other countries.

— I'm back! (@UniverseIce) April 14, 2025