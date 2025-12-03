Raspberry Pi est à son tour obligé de répercuter l’explosion du tarif de la RAM LPDDR4

C’était annoncé : les amateurs projets DIY vont devoir revoir leur budget. la fondation Raspberry Pi a officialisé une hausse des prix de plusieurs modèles de ses cartes, conséquence directe de l’envolée spectaculaire du coût de la mémoire vive à l’échelle mondiale.

Une hausse progressive selon la quantité de RAM

En cause, l’augmentation sans précédent du prix de la mémoire LPDDR4, utilisée dans les Raspberry Pi 4 et 5. Le modèle Raspberry Pi 4 avec 4 Go de RAM voit ainsi son tarif passer à 60 dollars (contre 55 dollars), tandis que la version 8 Go grimpe à 85 dollars (contre 75 dollars). Du côté du Raspberry Pi 5, l’addition est encore plus salée : la configuration 16 Go atteint désormais 145 dollars, soit une hausse de 25 dollars !

Le CEO de Raspberry Pi, Eben Upton, explique que ces ajustements visent uniquement à absorber le choc des coûts d’approvisionnement. Il assure que ces tarifs seront revus à la baisse dès que le marché de la mémoire se stabilisera, mais les analystes estiment que le retour à la normale pourrait ne pas intervenir avant au moins 2027.

L’IA bouleverse le marché des composants hardware

Cette flambée s’inscrit dans un contexte plus large de pénurie liée à la demande massive des centres de données dédiés à l’intelligence artificielle. Les fabricants de DRAM et de mémoire flash réorientent massivement leur production vers ces infrastructures, capables de payer bien plus cher que le secteur grand public.

Les conséquences se font déjà sentir sur l’ensemble des composants informatiques : barrettes de RAM, SSD, cartes graphiques et processeurs voient leurs prix s’envoler, parfois de plus de 300 à 500 %. Même les constructeurs d’ordinateurs préassemblés commencent à annoncer de nouvelles augmentations. Pour le dire d’une façon plus sobre, ce n’est vraiment pas le moment d’assembler un PC puissant.

Du mini-ordinateur éducatif aux PC haut de gamme, aucun segment du marché n’échappe ou n’échappera à la pression. Pourtant réputé pour ses solutions accessibles, Raspberry Pi devient à son tour le symbole des dérives d’un marché désormais dominé par les besoins colossaux de l’intelligence artificielle.