TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Streaming, IPTV : l’Arcom veut un renforcement « urgent » de la lutte contre le piratage
Internet

Streaming, IPTV : l’Arcom veut un renforcement « urgent » de la lutte contre le piratage

2 Déc. 2025 • 14:10
0

L’Arcom, le régulateur de l’audiovisuel et du numérique, tire la sonnette d’alarme face à la montée des sites de streaming et des IPTV proposant de voir illégalement des films, séries et du sport. Dans un rapport remis à l’Assemblée nationale et relayé par l’AFP, l’Arcom sollicite une extension significative de ses pouvoirs pour contrer un phénomène qui fragilise les écosystèmes culturels et sportifs.

PSG OM Football Joueurs

Un manque à gagner important avec le streaming illégal

L’urgence de la situation se mesure aux des pertes financières enregistrées par les ayants droit. Pour la seule année 2023, le préjudice total lié au piratage atteint la somme de 1,5 milliard d’euros. Ce montant se décompose en deux éléments distincts : 1,2 milliard d’euros pour le secteur audiovisuel, soit 12 % du marché légal, et 290 millions d’euros pour le sport, représentant 15 % du secteur.

L’activité de régulation s’intensifie pourtant, mais elle peine à suivre la cadence. Depuis 2022, l’Autorité a traité plus de 10 800 demandes visant des sites sportifs illégaux et plus de 2 300 requêtes contre des sites miroirs, ces copies conformes utilisant de nouveaux noms de domaine. Le régulateur note d’ailleurs un quasi doublement de ces demandes chaque année, preuve d’une course sans fin entre les pirates et les autorités.

Vers une automatisation de la censure en temps réel

Le constat est sans appel : les outils actuels « se révèlent aujourd’hui insuffisants pour garantir l’effectivité de la lutte contre le piratage », dit l’Arcom. Pour changer la donne, le régulateur propose une évolution technique majeure : « l’ automatisation partielle des dispositifs de blocage, particulièrement pour les retransmissions sportives en direct ».

L’objectif est de déployer un système capable d’agir en temps réel, sans intervention humaine systématique, tout en restant sous la supervision du régulateur. Cette rapidité d’exécution est jugée importante pour protéger la valeur des événements sportifs diffusés en direct, dont la durée de vie est par définition éphémère. Parallèlement, l’institution recommande un allègement global des procédures administratives, notamment pour cibler plus efficacement les sites de téléchargement de programmes culturels.

Au-delà de l’aspect purement technique, le rapport plaide pour un durcissement de l’arsenal juridique et une mobilisation générale des acteurs du Web. L’Arcom souhaite instaurer une coopération volontaire élargie impliquant tous les maillons de la distribution numérique :

  • Fournisseurs de noms de domaine
  • Hébergeurs
  • Moteurs de recherche
  • Magasins d’applications

Le régulateur va plus loin en suggérant la création d’infractions pénales spécifiques pour cibler directement les responsables des sites diffusant illégalement du sport. Martin Ajdari, président de l’Arcom, détaillera ce mercredi les propositions lors de son audition par la commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Ligue 1 Plus Logo Internet

IPTV et streaming : la LFP peut maintenant agir de manière préventive contre les sites de piratage

Cameraman Match Football Internet

IPTV et streaming : des VPN menacent de quitter la France à cause de Canal+

Mozilla VPN Internet

Streaming illégal et IPTV : l’Arcom ordonne aux VPN de bloquer près de 300 sites

PSG OM Football Joueurs Internet

IPTV, streaming : les VPN doivent bloquer 200 sites pirates après une victoire de Canal+ et la LFP

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Xbox Series S et Xbox Series X et Manette Debout

Xbox Game Pass : les jeux ajoutés en décembre 2025

2 Déc. 2025 • 15:46
0 Jeux vidéo

Microsoft présente les différents jeux qui vont rejoindre le Xbox Game Pass en décembre 2025. Il y a 11 titres cette fois-ci, soit...

Helldivers 2

Helldivers : le film trouve enfin son réalisateur et son scénariste, et c’est assez inattendu

2 Déc. 2025 • 12:40
0 Geekeries

L’adaptation live-action de Helldivers, la franchise coopérative devenue un véritable phénomène mondial sur consoles et...

Android XR keynote

Android XR : Google tease des annonces hardware et software autour de la réalité mixte

2 Déc. 2025 • 11:15
0 Hors-Sujet

Google vient d’officiellement annoncer un livestream baptisé « The Android Show | XR Edition », une keynote programmée au...

Exolune

La première exolune pourrait avoir été découverte grâce à une méthode inédite

2 Déc. 2025 • 9:45
0 Science

Alors que la NASA a récemment confirmé le cap impressionnant des 6 000 exoplanètes observées, le compteur des exolunes —...

Samsung Galaxy Z TriFold Avant Arriere

Galaxy Z TriFold : Samsung officialise son smartphone pliable de 10 pouces

2 Déc. 2025 • 8:00
1 Mobiles / Tablettes

Samsung a levé le voile sur le Galaxy Z TriFold, son smartphone avec trois écrans au total. Ce nouveau venu dans la gamme des smartphones...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple diffuse une publicité pour vanter les fonctions d’accessibilité en chanson

Apple diffuse une publicité pour vanter les fonctions d’accessibilité en chanson

2 Dec. 2025 • 15:23

image de l'article Irlande : un homme d’affaires condamné à plus de 7 ans de prison pour une vaste fraude aux « iPhone zombies »

Irlande : un homme d’affaires condamné à plus de 7 ans de prison pour une vaste fraude aux « iPhone zombies »

2 Dec. 2025 • 13:30

image de l'article iPhone : Apple déploie Tap to Pay à Singapour

iPhone : Apple déploie Tap to Pay à Singapour

2 Dec. 2025 • 12:03

image de l'article Traqués (Apple TV) : Apple ne parviendrait pas à payer les droits

Traqués (Apple TV) : Apple ne parviendrait pas à payer les droits

2 Dec. 2025 • 10:40

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site