IPTV et streaming : des VPN menacent de quitter la France à cause de Canal+

NordVPN, ExpressVPN ou encore Surfshark font partie des VPN qui pourraient quitter la France, tout ça à cause des pratiques de Canal+ et de sa lutte avec le streaming sportif illégal, tout particulièrement en ce qui concerne le football.

Peut-être la VPN de certains VPN en France

Récemment, Canal+ et la Ligue de Football Professionnel (LFP) ont assigné plusieurs grands noms du marché des VPN devant le tribunal judiciaire de Paris. L’objectif est que la justice française impose un blocage pour que les VPN ne facilitent pas l’accès aux services de streaming sportif illégaux, ainsi qu’aux IPTV.

Aujourd’hui, la VPN Trust Initiative (VTI), qui regroupe certains services dont NordVPN, ExpressVPN ou Surfshark, tire la sonnette d’alarme. « La VTI a publié sa lettre s’opposant à toute demande visant à obliger les tribunaux français à imposer aux services VPN de bloquer l’accès aux sites de streaming potentiellement contrefaits », indique le groupe. Le consortium déclare que « si les membres de la VTI s’opposent sans équivoque à l’utilisation abusive des VPN à des fins illégales, cette décision désigne non seulement le mauvais coupable, mais menace également de porter atteinte à la cybersécurité, à la vie privée et à la liberté numérique de millions de résidents français ».

La VTI ajoute que « les VPN ne facilitent pas le piratage. Ils n’hébergent pas, ne stockent pas et ne font pas la promotion de matériel protégé par des droits d’auteur. Ces contenus ne sont pas découverts et référencés par les outils VPN axés sur la confidentialité ».

Toujours selon le groupe, « l’histoire a montré que les restrictions visant l’infrastructure numérique ne permettent pas de combattre les causes profondes du piratage. Malgré les pressions juridiques croissantes exercées sur les fournisseurs d’infrastructures pour qu’ils s’attaquent aux problèmes de contenu sur leurs réseaux, les taux de piratage augmentent à l’échelle mondiale. Se concentrer sur des outils neutres en termes de contenu, comme les VPN, plutôt que de s’attaquer aux sources de contenu illégal, non seulement ne permet pas de lutter contre le piratage, mais crée et inflige des dommages collatéraux à la sécurité et à la confidentialité en ligne, mettant ainsi les utilisateurs en danger ».

Une menace voit le jour

La VTI cite ensuite l’exemple de contenus illicites qui peuvent exister sur les réseaux sociaux, notant que les tribunaux n’ordonneraient pas la fermeture complète de plateformes comme Facebook.

De son côté, Christian Dawson, le représentant du VTI, fait clairement comprendre à TorrentFreak que les VPN pourraient quitter la France à cause des demandes de Canal+. « Nous l’avons déjà constaté sur des marchés comme l’Inde et le Pakistan, où les exigences réglementaires ont contraint certains services VPN à se retirer plutôt que de faire des compromis sur les normes de chiffrement ou les politiques de conservation des données. La décision potentielle de la France d’obliger les fournisseurs de VPN à bloquer des contenus pourrait placer les entreprises dans une situation similaire : soit elles se conforment à des mesures qui vont à l’encontre de leur objectif, soit elles quittent complètement le marché ».