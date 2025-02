IPTV et streaming sportif illégal : Canal+ et la LFP s’attaquent aux VPN

La lutte contre le piratage des retransmissions sportives (IPTV et streaming illégal), tout particulièrement au sujet du football, se renforce. Après avoir réussi à bloquer des sites de streaming illégaux et désactiver certains DNS alternatifs, les ayants droit, notamment Canal+ et la Ligue de Football Professionnel (LFP), se tournent désormais vers les fournisseurs de VPN.

À la fin de l’année 2024, ces deux entités ont assigné plusieurs grands noms du marché des VPN devant le tribunal judiciaire de Paris, révèle L’Informé. Ils espèrent compliquer sérieusement l’accès aux retransmissions pirates.

Canal+ et la LFP en guerre contre les VPN

Les fournisseurs VPN concernés par cette action en justice sont NordVPN, ProtonVPN, Cyberghost, ainsi que Surfshark et ExpressVPN, ajoutés par Canal+. L’objectif de cette démarche n’est pas de bannir les VPN eux-mêmes, mais d’imposer aux fournisseurs de bloquer l’accès aux sites de streaming et aux IPTV pendant les périodes de retransmission des compétitions sportives, comme la Ligue des champions, jusqu’au 31 mai par exemple. En effet, les VPN permettent actuellement aux utilisateurs français de contourner les blocages géographiques en se connectant via des serveurs dans d’autres pays, où les services IPTV illégaux ne sont pas restreints.

Un blocage possible sous 3 jours

Si le tribunal juge favorablement la demande des ayants droit, les VPN auront trois jours pour appliquer ces restrictions. L’Arcom, l’autorité de régulation des communications, pourrait alors mettre à jour la liste des sites à bloquer. Cette décision s’inspirerait du même principe qui s’applique aux fournisseurs d’accès à Internet, lesquels doivent déjà interdire l’accès aux sites dénoncés par les ayants droit. Bien que cette décision ne soit pas attendue avant plusieurs mois, elle pourrait transformer la manière dont les utilisateurs accèdent aux contenus piratés en ligne.

Les ayants droit, s’appuyant sur l’article 333-10 du Code des sports, estiment avoir la légitimité nécessaire pour imposer de telles mesures aux intermédiaires techniques, comme les VPN, afin de protéger leurs droits.