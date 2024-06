OpenDNS : le résolveur DNS n’est plus disponible en France

OpenDNS n’est plus disponible en France, et ce à partir d’aujourd’hui. Ce résolveur DNS alternatif (208.67.222.222 et 208.67.220.220) qui appartient à Cisco a pris cette décision à la suite d’une demande de blocage par le tribunal judiciaire de Paris.

La fin des DNS d’OpenDNS en France

Il y a quelques semaines, Canal+ a réussi à faire bloquer des sites de streaming pirates diffusant la Formule 1. Le tribunal judiciaire de Paris a notamment obligé les opérateurs français (Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free) à faire le nécessaire pour que leurs abonnés ne puissent plus accéder aux sites.

Cette pratique n’est pas nouvelle et le blocage intervient au niveau des DNS. C’est pour cela que plusieurs personnes utilisent des DNS alternatifs, ce qui leur permet de retrouver les accès. Mais le tribunal judiciaire de Paris a frappé plus fort cette fois-ci et a imposé le blocage aux DNS alternatifs de Google (8.8.8.8), Cloudflare (1.1.1.1) et Cisco (208.67.222.222).

Bon bah OpenDNS, c'est finito en France. pic.twitter.com/GesZVnTOdQ — Emilien M. 👾 (@hanxhx_) June 28, 2024

Officiellement, le blocage ne concerne que certains sites de streaming illégaux. Mais OpenDNS a décidé de complètement arrêter son service de DNS en France, même pour les autres sites. Le service indique :

À compter du 28 juin 2024 : en raison d’une décision de justice rendue en France en vertu de l’article L.333-10 du code du sport français et d’une décision de justice rendue au Portugal en vertu de l’article 210-G(3) du code du droit d’auteur portugais, le service OpenDNS n’est actuellement pas disponible pour les utilisateurs en France et dans certains territoires français, ainsi qu’au Portugal. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée.

Si vous n’arrivez plus à naviguer sur Internet et que vous avez les DNS d’OpenDNS, vous savez pourquoi maintenant. Votre solution est d’utiliser des DNS alternatifs.