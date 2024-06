Formule 1, streaming illégal et DNS : Canal+ veut bloquer les sites pirates

Après le football et le rugby, Canal+ s’attaque aux sites de streaming qui diffusent illégalement la Formule 1. La chaîne cryptée, qui est le diffuseur en France, passe par la justice pour faire bloquer ces sites et visent aussi les DNS alternatifs de Google, Cloudflare et Cisco selon L’informé.

Canal+ s’attaque aux sites pirates de F1

En général, les diffuseurs arrivent à demander à la justice de faire bloquer tel ou tel site de streaming. Le tribunal ordonne alors à Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free de faire le nécessaire de leur côté pour que leurs clients ne puissent plus accéder aux sites.

Mais le blocage est assez simple : il se situe au niveau des DNS. Les DNS sont comme un annuaire qui fait le lien entre un nom de domaine et l’adresse IP du serveur auquel il est rattaché. Quand un site est bloqué, les DNS des opérateurs sont changés pour faire croire que l’adresse IP est 0.0.0.0. On parle alors de « DNS menteurs » parce que le site existe bel et bien, c’est juste le fournisseur qui empêche l’accès avec la « fausse » adresse IP.

Les DNS alternatifs à la rescousse… pour l’instant

C’est là qu’interviennent les DNS alternatifs, comme ceux de Google (8.8.8.8) ou de Cloudflare (1.1.1.1), permettant de retrouver les accès. Il peut également avoir d’autres avantages. Et le fait de changer ses DNS est une pratique bien connue des consommateurs de contenus pirates.

Canal+ veut donc y mettre un terme et demande à ce que Google, Cloudflare et Cisco fassent eux aussi le nécessaire au niveau de leurs DNS pour bloquer les sites quand la justice l’ordonne, et ce sous trois jours. Ainsi, les internautes seraient bien embêtés.

Concernant les sites de streaming diffusant illégalement la Formule 1, Canal+ veut notamment faire bloquer futbolenvivo.ru, centralareana.live, crvsport.ru, livetv.lol, streameast.buffstream.io, sporttuna.sx et freestreams-live1se.nu. La chaîne a fait constater par huissier dès février et mars que plus d’une quinzaine de sites piétinaient ses droits en diffusant illégalement des courses de F1.

Tout cela intéresse aussi le secteur de l’audiovisuel et le monde du cinéma qui envisagent à leur tour de demander un blocage par le biais des DNS alternatifs.