La justice ordonne le blocage de 63 sites de streaming et de téléchargement

Le tribunal judiciaire de Paris a ordonné le blocage de 63 sites de streaming et téléchargement illégal, obligeant Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free à empêcher l’accès.

Parmi les 63 sites de streaming et téléchargement bloqués, on retrouve :

coflix.cam ;

empire-stream.net ; empire-streaming.eu ; empire-stream.com et empire-streaming.app ;

emule-island.eu ;

extreme-down.moe ; extreme-down.cam ; extreme-down.casa ; extreme-down.art ; extreme-down.red ; extreme-down.work et extreme-down.fun ;

filmostream.top ;

filmvf.io ;

fmoviesz.to ;

french-stream.art ;

french-streamy.com ;

papadustream.net ;

streamingdivx.buzz ;

streaminze.org ;

voirseries.icu ;

wiflix.voto , wiflix.surf , wiflix.studio , wiflix.site , wiflix.re , wiflix.kiwi , wiflix.fan , wiflix.family , wiflix.cool , wiflix.city et wiflix.audio

wowfilms.buzz ;

yggtorrent.wtf , yggtorrent.se , yggtorrent.re , yggtorrent.is , yggtorrent.fi , yggtorrent.ch , yggtorrent.to , yggtorrent.si , yggtorrent.nz , yggtorrent.lol , yggtorrent.li , et yggtorrent.la ;

coflix.nu ;

gratfilm.org ;

gratseries.com ;

nfseries.com ;

sadisflix.top ;

series-fr.co ;

filmscultes.online et filmscultes.me ;

torrent411.to ;

tvfranc.top ;

voirfilms.st ;

wi-flix.top ;

yts.mx , yts.lt , yts.com et yts.ag .

Le tribunal a été saisi par Gaumont, Paramount, l’Union des producteurs de cinéma, le Syndicat de l’édition vidéo numérique, la Fédération Nationale des Éditeurs de Films et d’autres groupes. Des agents assermentés de l’Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle ont constaté plusieurs films et séries disponibles illégalement sur les sites, permettant à quiconque de les regarder sans débourser le moindre centime. Quelques exemples sont listés, dont The Walking Dead : Daryl Dixon, Loki, Mystère à Venise et Expendables 4

Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free ont donc pour consigne de bloquer les 63 sites pirates pendant 18 mois, le tout à leurs frais. Si le blocage est similaire à ceux ordonnés dans le passé par la justice, ce sera au niveau des DNS. Donc un simple changement de DNS devrait suffire pour retrouver les accès.

Pour rappel, il y a eu un blocage de 166 sites pirates en octobre 2022.