IPTV et streaming illégal : un réseau utilisé par 22 millions de personnes a été démantelé

Une vaste opération internationale a permis de démanteler un service d’IPTV qui servait plus de 22 millions d’utilisateurs à travers le monde, générant un chiffre d’affaires de 250 millions d’euros par mois.

L’opération, baptisée « Taken Down », a été menée par la police italienne, en collaboration avec Eurojust, Europol, ainsi que plusieurs pays européens, faisant de ce coup de filet le plus grand jamais réalisé en Italie et à l’international.

L’enquête a impliqué plus de 270 policiers italiens, soutenus par des forces de l’ordre en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en Suède, en Suisse, en Roumanie, en Croatie et en Chine. Au total, 89 perquisitions ont été effectuées en Italie et 14 autres dans plusieurs pays. Cela a permis d’identifier trois administrateurs de haut niveau en Angleterre et aux Pays-Bas, ainsi que des milliers de plateformes pour IPTV utilisées par les suspects pour gérer les comptes des clients.

Le réseau criminel piratait et revendait illégalement des contenus de plateformes populaires telles que Netflix, Disney+, Amazon Prime et Sky, en passant par des sites de streaming illégaux pour les diffuser à ses abonnés. Ce trafic illicite, via des canaux de distribution multiples, causait des pertes financières estimées à 10 milliards d’euros par an.

L’opération a permis de saisir plus de 2 500 chaînes illégales et des serveurs en Italie, en Roumanie et à Hong Kong. En outre, des cryptomonnaies d’une valeur de 1,65 million d’euros ont été confisquées, ainsi que 40 000 euros en liquidités. Les individus interpellés font face à des accusations de fraude informatique, d’accès illégal à des systèmes, de blanchiment d’argent et de diffusion de contenus piratés.