[#BonPlan] Les promos High-Tech du 3 décembre (livraison avant Noël)

— 🔥 Nouveautés du jour —
- Stellar Blade Édition Standard sur PS5 à 37,99€ au lieu de 64,99€ sur @Amazon
- Pack Smartphone 6,3″ Google Pixel 9a 128Go + Pixel Buds A à 399,99€ au lieu de 699,99€ sur @Boulanger
- Lot de 4 AirTag Apple à 89€ au lieu de 129,99€ sur @Boulanger
- God Of War Ragnarök sur PS5 à 24,99€ au lieu de 49,99€ sur @Amazon
- God Of War Ragnarök sur PS4 à 14,99€ au lieu de 47,78€ sur @Amazon
- Enceinte Bose SoundLink Revolve+ II à 199,99€ au lieu de 329,95€ sur @Amazon
- Pack Smartphone 6,2″ Samsung Galaxy S25 256Go + Chromebook à 899€ au lieu de 1459,99€ sur @Boulanger
- Horizon Zero Dawn Remastered sur PS5 à 19,89€ au lieu de 36,79€ sur @Amazon
- (Précommande) TV 65″ Xiaomi TV A 65 2025 – qualité d’image 4K, HDR10 (via remise au panier) à 299€ sur @AliExpress
- Pack Console Nintendo Switch 2 + Mario Kart World (Code) + Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau à 469,99€ sur @Cdiscount avec le code
AVENT40
- Barre de son Harman Kardon enchant 1100 (11 haut parleurs) à 599€ au lieu de 899€ sur @Boulanger
- Lego Technic 42205 Chevrolet Corvette Stingray – (via 12,50€ de cagnotte, sélection de magasins Auchan) à 37,49€ au lieu de 42,90€ sur @Auchan
- Console Sony PlayStation 5 – Édition Digitale, 825 Go (Modèle Slim) à 349€ sur @Cdiscount
- Pack Console PlayStation 5 1 To – EA Sports FC 26 à 449€ au lieu de 549€ sur @E.Leclerc
— Encore en promo —
— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —
➡️ Accessoires / objets connectés :
➡️ Smartphones :
➡️ Tablettes / Liseuses :
—🔥 Consoles / jeux vidéo —
➡️ Consoles / Packs Console :
➡️ Jeux :
- Sonic Racing: CrossWorlds sur PS5 et Xbox Séries X à 47€ sur @E.Leclerc
- Resident Evil 3 Remake sur PS5 à 19,07€ au lieu de 22,81€ sur @Amazon
- Jeu Stray PS5 et PS4 à 22,99€ au lieu de 26,17€ sur @Amazon
- Légendes Pokémon Z-A sur Nintendo Switch 2 (+10€ adhérent Fnac+, 49,99€ sur Nintendo Switch 1) à 51,99€ au lieu de 79,99€ sur @Fnac
- Crisis Core – Final Fantasy VII Reunion PS5 / Xbox series / PS4 à 19,99€ au lieu de 29,90€ sur @Fnac
➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :
— 🔥 Stockage —
➡️ Disques durs / NAS :
➡️ SSD :
- SSD interne Crucial P510 1To PCIe 5.0 x4 Gen5 NVMe M.2 avec Dissipateur, Lecture jusqu’à 11000 Mo/s à 109,99€ sur @Amazon
➡️ Clés USB :
➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)
— 🔥 TV / Son —
- HOT! Sonos Arc Ultra + Sub (gen 4) Noir à 1290€ au lieu de 1590€ sur @Son-video
- HOT! Pack son Sonos Beam Noir (Gen 2) + 2 Sonos Era 100 – Noir à 690€ au lieu de 749€ sur @Son-vidéo
- HOT! Sonos Barre de Son compacte Beam (Gen 2) à 369€ au lieu de 490€ sur @Amazon
- HOT! Sonos Sub Mini – Caisson de Basses sans Fil Compact – Noir à 390€ au lieu de 499€ sur @Son-Video ou 389€ sur @Amazon
- Box multimédia TV Box S 3ᵉ génération – Xiaomi – 4K Ultra HD, Google TV, Bluetooth 5.2, Dolby Vision & Dolby Atmos à 51€ sur @Amazon
- TV 55″ Philips 55OLED760 – OLED, 4K, 120Hz, Ambilight, 2025, 139cm à 749€ sur @Amazon
- Vidéoprojecteur home cinéma Xgimi horizon pro 4K à 699€ au lieu de 813€ sur @Boulanger
- Lecteur de disque blu-ray Ultra HD 4K detachable pour PS5 Slim et PS5 Pro à 79,99€ sur @Fnac
—🔥 Informatique / Composants —
➡️ Périphériques :
- Clavier Logitech MX Keys S Plus Rétroéclairé, Touches Ergonomiques et Programmables, Bluetooth + Repose Poignet à 99,99€ au lieu de 119,02€ sur @Amazon
➡️ PC portables / PC fixes :
➡️ Composants PC :
- Carte graphique MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC + Borderlands 4 à 794€ au lieu de 839€ sur @Grosbill
- Carte Graphique AMD Radeon RX 9060 XT 16 Go Gaming OC Pulse (352,60€ pour les Nouveaux Clients) à 415€ sur @Cdiscount
- Alimentation PC ATX Corsair RM850e (2025) – Full Modulaire, ATX12V 3.1 à 104,99€ au lieu de 115€ sur @Cybertek
➡️ Écrans PC :
—🔥 Films / Séries —
—🔥 Photos / Vidéos —
- Appareil Photo Hybride Panasonic Lumix S5D + Optique 18-40mm F4.5-6.3 + Optique 26mm F8 + Optique 50mm F1.8+ Batterie Supplémentaire à 799€ au lieu de 1399€ sur @Darty
- HOT! Appareil photo Hybride Plein Format Lumix S5D + packs objectifs à 799€ au lieu de 1599€ sur @Fnac
—🔥 Électroménager —
— 🔥 Divers —
- Lot de 24 Piles Duracell plus AAA à 12,99€ sur @Boulanger
- Jouet Lego F1 Mercedes-AMG W15 Speed Champions 77244 à 17,90€ au lieu de 21,66€ sur @Amazon
- Robot Tondeuse sans fil Navimow i105E + Garage offert à 849€ sur @Boulanger