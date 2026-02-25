Amazon abandonne le jeu de course des ex-développeurs de Forza Horizon

Coup dur pour Maverick Games : le studio britannique, fondé en 2022 par d’anciens cadres de Playground Games à l’origine de la série Forza Horizon, ne sera finalement plus édité par Amazon Games. Le projet, un jeu de course en monde ouvert encore sans titre officiel, reste toutefois en développement.
Autour de Mike Brown, ex-directeur créatif de Forza Horizon, l’équipe de Maverick Games ambitionne de livrer une production AAA avec de forts éléments narratifs. Dès l’annonce du studio, Brown affichait comme objectif de concevoir un titre capable de rivaliser avec les références du genre.
Dans une déclaration officielle, Amazon Games explique avoir pris cette décision dans le cadre d’une réorientation stratégique, afin de concentrer ses ressources sur des projets alignés avec ses priorités, notamment le service de cloud gaming Luna et son partenariat autour de la franchise Tomb Raider avec Crystal Dynamics.
L’éditeur précise respecter le travail de Maverick Games et évoque une expérience de conduite narrative « ambitieuse », tout en estimant qu’un autre partenaire serait mieux placé pour accompagner le projet jusqu’à sa commercialisation. Le studio serait désormais en discussion active avec plusieurs éditeurs potentiels.
L’incursion d’Amazon dans l’industrie vidéoludique demeure inégale. Après l’échec rapide de Crucible en 2020, le MMO New World a connu un lancement solide mais la base de joueurs est désormais en recul. Par ailleurs, le jeu coopératif King of Meat, publié en octobre 2025, cessera ses activités dès avril 2026.
Dans ce contexte, l’abandon du jeu de Maverick Games n’est pas totalement une surprise. Les amateurs de jeux de course AAA n’ont plus qu’à s’accrocher à l’espoir qu’un nouvel éditeur s’intéresse à ce projet ambitieux.
