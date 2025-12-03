Le CERN franchit un cap historique dans la production d’antimatière

Véritable fantasme de la science moderne, l’antimatière devient peu à peu un véritable outil de laboratoire. Le CERN vient en effet d’annoncer une avancée majeure, soit la capacité de produire plus de 15 000 atomes d’antihydrogène en seulement quelques heures, un record qui va radicalement changer le rythme des recherches en physique fondamentale.

L’antihydrogène, clé des grandes énigmes de l’Univers

Depuis la prédiction théorique de l’antimatière par Paul Dirac en 1928, une question demeure sans réponse : pourquoi l’Univers observable est-il presque entièrement constitué de matière ordinaire ? Selon les lois de la physique, matière et antimatière auraient dû être produites en quantités égales après le Big Bang. Pourtant, l’antimatière semble avoir presque totalement disparue.

Pour explorer cette énigme, les chercheurs étudient l’antihydrogène, un anti-atome composé d’un antiproton et d’un positon. En comparant ses propriétés à celles de l’hydrogène classique, ils espèrent ainsi mettre en évidence d’infimes différences capables d’expliquer l’asymétrie cosmique.

Une prouesse technologique au service de la précision

Jusqu’à encore récemment, produire quelques milliers d’atomes d’antihydrogène nécessitait plusieurs jours. Grâce à un perfectionnement spectaculaire des techniques de refroidissement des positons et à l’optimisation des pièges magnétiques, cette étape est désormais réalisée… en moins de sept heures. « Ces chiffres auraient relevé de la science-fiction il y a dix ans », résume un responsable de l’expérience ALPHA à l’origine de cet exploit scientifique .

Entre 2023 et 2024, plus de deux millions d’atomes d’antihydrogène ont ainsi été générés, ouvrant la voie à des mesures bien plus fines, notamment sur la façon dont l’antimatière réagit à la gravité.

Cette montée en puissance expérimentale marque une nouvelle ère pour la physique des particules. En multipliant les observations et en affinant les instruments de mesure, le CERN espère désormais lever peu à peu le voile sur l’un des plus grands mystères de la cosmologie moderne.