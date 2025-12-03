Déploiement 4G et 5G : les données des opérateurs pour novembre 2025

L’Agence nationale des fréquences (ANFR) a publié les données pour le déploiement de la 4G et de la 5G par les opérateurs français en novembre. On peut ainsi constater lequel a été le plus actif cette fois-ci.

Orange est une nouvelle fois premier

Comme ce fut le cas pour les mois précédents, Orange a été l’opérateur le plus actif avec 284 nouveaux sites 5G actifs. Cela a concerné l’ensemble des bandes de fréquences, à savoir 700 MHz, 2,1 GHz et 3,5 GHz. Au total, Orange compte 15 377 sites 5G opérationnels en France.

Le deuxième opérateur le plus actif cette fois-ci a été Bouygues Telecom avec 271 nouveaux sites 5G (pour un total de 17 327 dans l’Hexagone). Bouygues Telecom s’est concentré ici sur les fréquences 2,1 et 3,5 GHz.

SFR est à la troisième place avec 192 nouveaux sites 5G (pour un total de 15 691). Comme Bouygues Telecom, le déploiement a concerné les fréquences 2,1 et 3,5 GHz.

Vient enfin Free Mobile avec 124 nouveaux sites 5G (pour un total de 22 241). Pour le coup, l’opérateur de Xavier Niel a déployé sur le 700 MHz et le 3,5 GHz.

46 132 sites 5G sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs. La quasi-totalité de ces implantations 5G est autorisée sur des sites existants, déjà utilisés par les technologies 2G, 3G ou 4G. Seuls 10 sites n’hébergent que de la 5G.

Pour ce qui concerne la 4G, voici le déploiement pour chaque opérateur :