Actualité Mobiles et Tablettes

Déploiement 4G et 5G : les données des opérateurs pour octobre 2025

6 Nov. 2025 • 16:50
0

L’Agence nationale des fréquences (ANFR) a mis en ligne les données en ce qui concerne le déploiement de la 4G et de la 5G par les opérateurs français en octobre. C’est l’occasion de voir qui d’Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile s’en sort le mieux.

Orange Bouygues Free SFR Logos Operateurs

Orange est une nouvelle fois le plus actif

Orange est, encore une fois, l’opérateur le plus actif avec 296 nouveaux sites 5G actifs en France. L’opérateur historique a déployé sur les bandes de fréquences 700 MHz, 2,1 GHz et 3,5 GHz. Il compte 15 093 sites 5G actifs au total dans l’Hexagone.

Bouygues Telecom le suit avec 256 nouveaux sites 5G actifs cette fois-ci (pour un total de 17 056). Le déploiement a concerné les 2,1 et 3,5 GHz. La troisième place est occupée par Free Mobile avec 179 nouveaux sites 5G actifs (pour un total de 22 117). Ici, le déploiement a eu lieu dans les bandes de fréquences 700 MHz et 3,5 GHz. Enfin, il y a SFR a à la dernière position. L’opérateur au logo rouge propose 154 nouveaux sites 5G actifs (pour un total de 15 499). Le déploiement a été fait sur les 2,5 et 3,5 GHz.

45 621 sites 5G sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs. La quasi-totalité de ces implantations 5G est autorisée sur des sites existants, déjà utilisés par les technologies 2G, 3G ou 4G.  Seuls 10 sites n’hébergent que de la 5G.

Et pour ce qui est de la 4G, voici le déploiement des opérateurs :

  • Bouygues Télécom (30 447 sites, + 244 en octobre 2025) ;
  • Free Mobile (30 058 sites, + 225 sur la même période) ;
  • Orange (32 151 sites, + 26 sur la même période) ;
  • SFR (29 824 sites, + 115 sur la même période).

