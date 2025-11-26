TENDANCES
[#BlackFridayWeek] 7ème jour d’une grosse semaine de promos High-tech

26 Nov. 2025 • 20:22
0

Le Black Friday Week est officiellement lancée ! Comme chaque année à l’approche de Noël, les marchands en ligne et enseignes spécialisées multiplient les grosses promotions sur les produits high-tech : smartphones, TV 4K, PC portables, casques audio, consoles de jeux, objets connectés, et bien plus encore.

Pour ce 7ème jour de cette semaine un peu spéciale, nous regroupons ici les meilleurs bons plans high-tech que nous avons dénichés pour vous, en veillant à ne conserver que les offres réellement intéressantes. La sélection sera mise à jour tout au long de la journée afin de vous permettre de profiter en temps réel des meilleures remises sans avoir à écumer tous les sites marchands.

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

black friday week

🔥🔥 Si vous souhaitez suivre un produit en particulier en regardant les meilleurs prix sur internet et/ou être alerté dès qu’il atteint le prix souhaité ➡️ testez notre comparateur de prix pour produits High-tech et Électroménager 🔥

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

 

➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

  • [Carte Pass] Smartphone Apple iPhone 17 Pro – 256 Go (coloris au choix) – (via 265,8€ sur la carte de fidélité) à 1063,20€ au lieu de 1329€ sur @Carrefour
  • Smartphone 6.8″ Nothing Phone (3a) – 128 Go, AMOLED FHD+ 120 Hz, 50 MP + zoom 30x, 50 W recharge rapide à 273€ sur @Amazon
  • HOT! Smartphone 6,3″ Google Pixel 10 – RAM 12 Go, 256 Go Violet Glycine à 679€ sur @Amazon.it – livrable en France

➡️ Tablettes / Liseuses :

  • Aujourd’hui [Carte pass] Tablette 11″ Apple iPad Pro Apple M5 (2025) – 256 Go, 12 Go RAM, Wi-Fi, Noir (via 223,8€ sur la carte de fidélité) à 895,20€ au lieu de 1119€ sur @Carrefour
  • Aujourd’hui Tablette Xiaomi Mi Pad 7 Pro – 8 + 256Go, Snapdragon 8s Gen 3, écran 11.2 « , 3.2K, 144Hz, 8850mAh, version globale à 243,25€ sur @AliExpress avec le code FRBF40
  • Tablette 12.1″ Xiaomi POCO Pad – 2.5K 120Hz, Snapdragon 7s Gen2, RAM 8 Go, 256 Go, 10000mAh / 33W, gris (Entrepôt FR) à 160,02€ sur @AliExpress avec le code BFFR20
  • Sélection de liseuses Kindle – Ex : Amazon Kindle (Nouvelle génération) – 16 Go, sans publicités à 99,99€ au lieu de 119,99€ sur @Amazon
  • iPad Air M3 à 599 € sur @Amazon
  • Tablette 12.7″ Lenovo Idea Tab Pro – 3K 144Hz, Dimensity 8300, RAM 8 Go, 128 Go (Gris) + Clavier & Stylet à 299,99€ au lieu de 450€ sur @Darty
  • HOT! Tablette 11″ Apple iPad avec Puce A16 – Bleu  à 352,99€ au lieu de 409€ sur @Amazon (via remise au panier)

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

  • HOT! Aujourd’hui Console PS5 numérique (modèle Slim) + 2ème Manette Sterling Silver à 369€ sur @Cdiscount
  • Console Sony PlayStation 5 Slim Digital Edition 1 To (Vendeur Carrefour) à 329€ sur @Rakuten avec le code CARRE20
  • Pack PS5 Slim Digitale + 2ème Manette sans fil à 399€ au lieu de 559€ sur @Cdiscount
  • Console Sony PlayStation 5 PS5 Slim Digital Edition – SSD 825 Go à 343,28€ au lieu de 443,33€ sur @Amazon.it – livrable en France

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

  • Aujourd’hui SSD Interne Samsung SSD 990 Pro NVMe M.2 Pcle 4.0 – 2 To à 149,99€ au lieu de 158,65€ sur @Amazon
  • SSD interne Crucial P510 1To PCIe 5.0 x4 Gen5 NVMe M.2 avec Dissipateur, Lecture jusqu’à 11000 Mo/s à 109,99€ sur @Amazon

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

➡️ PC portables / PC fixes :

➡️ Composants PC :

➡️ Écrans PC :

  • Écran PC incurvé 27″ MSI MAG 27CQ6F – WQHD, Dalle Rapid VA, 180 Hz, 0,5 ms, AMD FreeSync (via remise au panier) à 149,99€ sur @Amazon
  • Ecran PC 24″ MSI Pro MP2412 – Full HD, Dalle VA à 59,99€ au lieu de 80€ sur @Amazon
  • Ecran PC Incurvé 32″ Alienware AW3225QF – 4K UHD, 3840×2160, 1700R, 240Hz, QD OLED, 0.03ms, Compatible NVIDIA G-Sync, HDR, Dolby Vision à 781€ au lieu de 932€ sur @Amazon
  • Ecran PC Gaming 49″ Samsung Odyssey G91F LS49FG912EUXEN – incurvé, 144 Hz, Dual QHD, 1 ms à 599,99€ au lieu de 749,99€ sur @Darty
  • Ecran PC 26,5″ Asus ROG Strix XG27AQDMG – OLED à 479€ au lieu de 569€ sur @Son-vidéo

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

  • Appareil Photo Hybride Panasonic Lumix S5D + Optique 18-40mm F4.5-6.3 + Optique 26mm F8 + Optique 50mm F1.8+ Batterie Supplémentaire à 799€ au lieu de 1399€ sur @Darty
  • HOT! Appareil photo Hybride Plein Format Lumix S5D + packs objectifs à 799€ au lieu de 1599€ sur @Fnac

🔥 Électroménager —

— 🔥 Divers —

